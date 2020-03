Amici 2020, l’inaspettato ritorno di Valentin. Ecco a quale condizione

Inaspettato ritorno di Valentin

Da venerdì sera non si parla d’altro sul web. Dopo l’ennesima puntata di Amici 2020 non sono mancate le polemiche. Stavolta sono dirette a Maria De Filippi per l’atteggiamento che ha avuto nei confronti di Alessandra Celentano e Valentin Alexandru Dumitru.

Con la prima ha perso le staffe a causa di Javier che ha lasciato lo studio dopo la sconfitta contro Nicolai. La maestra ha definito la commissione incompetente, ragion per cui l’allievo ne ha risentito. Per fortuna gli animi si sono calmati dopodiché Valentin è andato via perché stufo della situazione. Non crede di poter mostrare il suo talento, dunque ha preso questa decisione. Tuttavia potrebbe cambiare idea ad una condizione.

‘Anche se non arriverò in alto nella vita, sono sempre corretto’

Un inaspettato ritorno di Valentin sta facendo molto discutere. Si vocifera che la produzione del talent-show voglia avere un confronto con lui per farlo tornare. Si è anche detto che lui avrebbe preso in considerazione l’idea di rimettersi in gioco, però vorrebbe una somma di denaro.

In realtà non sono altro che supposizioni, in quanto il diretto interessato non si è ancora espresso a riguardo. Prima di congedarsi aveva riferito di non sentirsi libero di ballare, dato che le liti hanno preso il sopravvento sulle esibizioni. La conduttrice ha spiazzato tutti con il suo comportamento.

In effetti ha usato toni molto pesanti, rimproverandolo anche sul fatto che corregge la maestra Natalia Titova in sala prove. I telespettatori sono dalla sua parte perché è stato trattato in modo ingiusto. Ha solo espresso un pensiero su come stava procedendo la puntata. Ciò che conta per lui è essere arrivato nel cuore della gente. Continuerà a ballare, ma non più sul palco più conosciuto di canale 5.

Scambio di cuori

Gli utenti social più attenti hanno notato un particolare che non è passato inosservato. In pratica Valentin ha pubblicato su Instagram un video dei baci dati a Francesca durante le varie coreografie. L’ha taggata e messo un cuore. Come risposta la professionista ha lasciato un altro cuore.

Poco dopo il tutto è stato rimosso. Così facendo hanno alimentato i dubbi inerenti al loro flirt. Nonostante tutto il marito della donna, Raimondo Todaro, ha dichiarato che Valentin è del tutto estraneo alla loro crisi matrimoniale.