“Nuda per racimolare due like, vergogna”: Justine Mattera, il body trasparente scatena l’ira dei fan [FOTO]

Justine Mattera in quarantena con la famiglia

Come tutti gli italiani disciplinati anche Justine Mattera sta rispettando alla lettera le direttive del nostro Governo per fronteggiare la diffusione dell’epidemia di Coronavirus. Quindi la nota soubrette americana se ne sta tranquillamente a casa col marito e i loro due figli. bambini che in questi giorni la 49enne ha mostrato in uno scatto su IG.

Impossibilitati di fare ciclismo su strada, l’intera famiglia ha trovato un modo alternativo. Ma tornando alle iniziativa social della statunitense, nelle ultime ore ha condiviso una nuova foto decisamente osè. Ovviamente ha ricevuto un botto di likes e complimenti, ma non sono mancate nemmeno le solite critiche.

Il nuovo scatto sexy della soubrette americana

La bella Justine Mattera ha sfoderato un nuovo scatto realizzato sicuramente durante uno shooting fotografico. Ovviamente la 49enne lo ha reso pubblico postando sul suo account Instagram seguito da quasi 400 mila follower. Nell’immagine in questione si vede la showgirl americana distesa sul pavimento e con la spalla destra appoggiata ad una vecchia poltrona.

Oltre alla posizione ammiccante, l’occhio dei seguaci si è soffermato sulla mise della modella. Quest’ultima, infatti, indossa un completino intimo trasparente al punto da mostrare tutto. Infatti il suo décolleté ha fatto impazzire i follower per non parlare della posizione delle gambe. (Continua dopo il post)

Le feroci critiche del popolo del web alla nuova foto della Mattera

Ma l’ultima iniziativa social in ordine di tempo da parte di Justine Mattera ha scatenato anche delle feroci polemiche. Infatti, leggendo tra i vari commenti spuntati sotto il post è possibile vedere le lamentele da parte degli utenti.

Uno in particolare ha usato un linguaggio abbastanza forte dicendole che si deve vergognare di spogliarsi solo per ricevere qualche likes in più. Un’altra internauta, invece, le ha puntato il dito contro perché secondo lei è irrispettoso mettersi quasi nuda in un periodo difficile che sta attraversando il nostro Paese.