Claudio Lippi abbandona La Prova del Cuoco. Elisa Isoardi senza parole

Claudio Lippi abbandona gli studi del La Prova del Cuoco

Continua il grande successo televisivo de La Prova del cuoco. Il programma culinario purtroppo a causa dell’allarme coronavirus è stato sospeso e tornerà e per ora ancora non si sa quando tornerà in onda.

Come ben sanno gli appassionati, il programma è nato con la conduzione di Antonella Clerici e ora è passato al timone di Elisa Isoardi. Pian piano, la presentatrice è riuscita ad entrare nelle case degli italiani conquistandoli in pieno.

Negli studi Rai, però, l’ex compagna di Matteo Salvini è affiancata da Claudio Lippi che con la sua simpatia riesce a mettere in scena improvvisi siparietti. A quanto pare, però, il rapporto tra i due sembra si sia inclinato dopo che alcune puntate fa è accaduto qualcosa di strano.

Elisa Isoardi senza parole dopo l’uscita del comico

Claudio Lippi è riuscito a far preoccupare e non poco i fan de La Prova del cuoco. Durante la puntata Elisa Isoardi si è lasciata trasportare dalla malinconia ricordando i bei momenti trascorsi a la ‘Linea Verde’.

La conduttrice ha sottolineato quanto sia stata bene vivere quell’esperienza televisiva,accanto ad altri collaboratori. Se sue parole, però, non sembrano aver fatto piacere al comico che è apparso al quanto infastidito. Infatti, all’improvviso ha lasciato da sola la Isoardi e ha abbandonato lo studio. L’espressione preoccupata della presentatrice,è stata notata a casa e in molti hanno ipotizzato il peggio.

Antonella Clerici ritorna ai fornelli

Elisa Isoardi nel più totale imbarazzo ha cercato di andare avanti con la trasmissione. In realtà Claudio Lippi è rientrato negli studi qualche minuto dopo e con la sua ironia ancora una volta ha fatto divertire il pubblico a casa.

Anche se anche se qualcuno ha pensato che si fosse offeso, il comico è riuscito a metter in scena un’altra sua improvvisa gag. Intanto, gli appassionati del programma culinario per ora non sono del tutto abbandonati. Infatti, Antonella Clerici insieme ad Anna Moroni ogni giorno pubblicano ricettine in diretta e pare abbiano reso felici i loro seguaci.