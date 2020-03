“Divento cieco…”: Elettra Lamborghini bollente, l’intimo sgambato mostra più del dovuto [FOTO]

Elettra Lamborghini e l’esperienza al Festival di sanremo 2020

Una delle Big che hanno partecipato alla 70esima edizione del Festival di Sanremo è Elettra Lamborghini. Chi ha seguito la kermesse canora sa perfettamente che la nota ereditiera non si è classificata nelle primissime posizioni, anzi è finita in fondo alla classifica.

La sua canzone ‘Musica, e il resto scompare’ non ha per niente convinto la giuria e anche il pubblico da casa. Tuttavia l’ex giudice di The Voice of Italy ha fatto parlare di sé per il suo outfit indossato durante quelle serate e l’immancabile twerk che ha fatto sbiancare al pubblico adulto seduto nelle prime file del Teatro Ariston.

La cantante emiliana in intimo: la foto bollente su IG

In questo momento anche Elettra Lamborghini si trova a casa sua per via del Coronavirus, mentre una sua fan page di Instagram le ha fatto un bellissimo regalo. Nell’account in questione è stato caricato uno scatto che ritrae la ricca ereditiera allo specchio. L’artista bolognese indossa una maglietta crop che mette in bella evidenza il suo décolleté abbondante.

Ma non è finita qui, infatti l’ex giudice di The Voice of Italy ha addosso anche un perizoma che da risalto il suo lato B con gli immancabili tatuaggi maculati. Ovviamente l’immagine in questione ha ottenuto un grande successo con tanti mi piace e commenti. Ma un in particolare ha fatto sorridere il popolo del web, accusando Elettra di farlo diventare cieco per la sua sensualità. (Continua dopo il post)

Elettra Lamborghini e la foto ironica sulla quarantena

Come accennato prima, anche Elettra Lamborghini si trova all’interno della sua abitazione per via dell’emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus. Anche l’artista emiliana ha aderito alla campagna social #iorestoacasa e addirittura ha voluto ironizzare questa condizione con un post divertente.

Nello specifico, attraverso un fotomontaggio la si vede seduta su una poltrona con un corpo sovrappeso. Come gran parte degli italiani anche lei occupa parte del tempo a cucinare e soprattutto a mangiare. Ecco la foto in questione: