“Dovevo durare pochi mesi…”: Emma Marrone, dopo la malattia smentisce tutto. Le parole contro chi ha gufato la sua carriera

Emma Marrone e i suoi primi dieci anni di carriera

Sono trascorsi dieci anni esatti da quando Emma Marrone debuttava sul mercato discografico con il disco ‘Oltre’. La cantante salentina era reduce dalla vittoria di Amici di Maria De Filippi, un trionfo arrivato dopo il successo ottenuto da una sua conterranea ovvero Alessandra Amoroso.

Ovviamente per l’artista pugliese non è stata tutta rosa e fiori, infatti anch’essa ha avuto delle difficoltà sia dal punto di vista professionale che privato. In tanti avevano gufato sulla sua carriera dicendo che la Marrone non sarebbe durata molto, dandole un max di pochi mesi. A distanza di un decennio Emma si è presa la sua grande rivincita ricordando proprio chi non gli diede credito.

La rivincita della cantante salentina nei confronti degli haters

In questi giorni, precisamente il 16 marzo 2020, a dieci anni esatti dal suo esordio sul mercato discografico, Emma Marrone ha pubblicato un post particolare su IG. La cantante salentina ha scritto che nella data appena elencata usciva il suo primo CD ‘OLTRE’. Per sua fortuna da quel giorno non si è più fermata.

In questo decennio sono state tante le battaglie che ha dovuto combattere, ma le soddisfazioni sono state infinite fino ad oggi. Poi l’artista pugliese si è rivolta verso i cosiddetti leoni da tastiera, oggi tutti zittiti: “È stato bello smentire che si ostinava a dire che non sarei durata più di qualche mese e che il mio modo di cantare non avrebbe fatto breccia nel cuore della gente. Avevo ragione io”. (Continua dopo il post)

Gli auguri dei fan e di Alessandra Amoroso

Nel lungo post su Instagram che mostra anche la copertina del suo promo disco ‘Oltre’, Emma Marrone spera molto che questo sia solo il primo compleanno importante. “Cose da dire e da dare ne ho pieni la testa e il cuore soprattutto per chi come me, ha imparato a guardare Oltre…”, ha affermato la cantante salentina.

Ovviamente il post di quest’ultima ha trovato immediatamente il pieno accordo da parte dei fan che, oltre ai mi piace si sono complimentati con lei. Tra questi anche la conterranea ed ex allieva di Amici di Maria De Filippi, Alessandra Amoroso che le ha fatto gli auguri.