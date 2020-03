Cosa è successo a Cecilia Rodriguez? Labbra e gonfie e deturpate per la sorella di Belen, fan preoccupati [FOTO]

Cecilia Rodriguez in quarantena insieme al fidanzato Ignazio Moser

Da quando il Governo ha emanato il decreto Covid-19 Cecilia Rodriguez è rimasta isolata in montagna insieme al fidanzato Ignazio Moser. La modella argentina purtroppo non vede la sua famiglia da un paio di settimane, tuttavia si sta consolando insieme alla persona che ama. Infatti la loro storia d’amore procede a gonfie vele a discapito di coloro gufano in una loro rottura imminente dopo l’uscita dalla casa del Grande Fratello Vip 3.

Per ammazzare il tempo l’ex ciclista porta la fidanzata in giro per i vigneti facendo passeggiare anche il loto cane. Tutte i loro movimenti li documentano prontamente tra le Stories di Instagram. Ma l’ultima foto condivisa da parte dell’ex gieffina argentina ha preoccupato non poco i seguaci. Per quale ragione?

La modella argentina mostra le sue labbra su IG: follower allarmati

Come accennato nel paragrafo precedente, nelle ultime ore tra le Stories di Instagram postate da Cecilia Rodriguez è apparsa una foto che ha allarmato i follower. La sorella più piccola di Belen ha realizzato un selfie in primo piano mentre si tocca le labbra. E proprio queste ultime non sono belle come al solito.

Infatti sono gonfie, deturpate e stando alle sua parole le fanno pure male. Cosa le sta accadendo? A dare delle spiegazioni esaustive è stata la stessa ex concorrente del Grande Fratello Vip. In che modo? Attraverso il suo seguitissimo account IG.

Cecilia Rodriguez ha un herpes alle labbra

Per fortuna Cecilia Rodriguez ha tranquillizzato tutti coloro che la seguono sul social network. Infatti lo stato delle sue labbra è in quel modo solo per un herpes. Per fortuna nulla di grave e stando alle sue parole è in fase di regressione. L’unico sacrificio è non poter baciare il suo fidanzato Ignazio Moser, altrimenti glielo passa a lui.

La modella argentina sta seguendo una cura particolare, ovvero una pomata a base di tea tree oil e una pomata antivirale. Un medicinale che viene utilizzato anche per altri sintomi, ovvero la cistite e far asciugare l’acne. Ecco la foto che mostra le labbra della sorella maggiore di Jeremias: