Amici 19: Javier lancia a Nicolai una doppia sfida

Amici 19: Javier lancia una doppia sfida a Nicolai

Per il circuito del ballo ad Amici 19 sono rimasti solamente due ballerini: Javier Rojas e Nicolai Gorodiski. Tra loro c’è grande rivalità e dall’ingresso di Nicolai ci sono stati molti scontri nei quali uno ha accusato l’altro di non essere un bravo ballerino. Dal momento che uno dei due vincerà la categoria, Javier ha preso una decisione molto importante.

Il ballerino cubano, voluto nel programma da Alessandra Celentano, ha lanciato una doppia sfida a Nicolai. Ha proposto una comparata sullo Schiaccianoci, una variazione di repertorio classico, e un confronto su una coreografia di contemporaneo.

Nicolai all’inizio ha rifiutato lo Schiaccianoci e ha proposto Il Lago dei Cigni, ma Javier ha pensato che Nicolai volesse evitare i virtuosismi finali della variazione e non ha accettato. Dunque, nella quarta puntata che andrà in onda venerdì 20 marzo, la sfida si farà ma sullo Schiaccianoci e su una coreografia di contemporaneo ispirata ad un film (probabilmente Ghost).

Gli scontri della terza puntata

Nella terza puntata del Serale (di cui ancora si parla sui social) sono successe tante cose. Maria De Filippi ha dato spazio alla situazione tra i ragazzi nella casetta. Dai video mostrati in studio sembra che il gruppo voglia escludere Nicolai. Alcuni di loro, come Jacopo e Gaia, però, hanno detto che è Nicolai che vuole isolarsi e non partecipa a nessuna attività o conversazione. Rudy Zerbi ha difeso il ballerino. Non solo, ma anche la giuria si è rivelata dalla sua parte votando per lui nella sfida diretta con Javier.

A quel punto Javier ha avuto una reazione di rabbia. Il ballerino non riesce proprio ad accettare come si possa far passare Nicolai per una vittima, quando ha un carattere che non ha mai visto da nessuna parte del mondo in cui ha lavorato. Inoltre, non accetta il giudizio della giuria, palesemente “incompetente nel ballo”. Per tutto questo Javier voleva andarsene dal programma. Dopo essere uscito dallo studio è rientrato e ha parlato con Maria che è riuscita a calmarlo.

La stessa cosa non è accaduta, invece, poco dopo con Valentin. Anche lui ha detto di voler andare via, ma la conduttrice questa volta si è arrabbiata molto e ha eliminato immediatamente il ballerino rumeno.