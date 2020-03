Una Vita trame spagnole: l’offerta di Bryce e un nuovo arrivo

Le nuove puntate di Una Vita sono ricche di colpi di scena. La dark lady Genoveva riceverà un’allettante proposta per mettere fuori gioco suo marito, mentre Bryce cercherà di proteggere sua moglie offrendo una grossa somma di denaro a Cristobal affinché non venga uccisa.

Una Vita spoiler: Genoveva pronta ad uccidere il marito

Nelle prossime puntate della telenovela, Marlén farà il suo arrivo nel quartiere con oscure intenzioni. Intanto, Bryce si incontrerà con Cristobal, offrendogli una grande quantità di denaro per proteggere sua moglie. Nel frattempo, gli spoiler di Una Vita svelano che Augustina inizierà a stare molto male.

Ursula allerterà il medico, che attribuirà il suo malessere all’età avanzata. La Dicenta però capirà che il problema è molto più serio. Genoveva leggerà la lettera scritta da Alfredo, nella quale la pregherà di non rivelare a nessuno il suo contenuto. Che cosa avrà in mente?

Le anticipazioni di Una Vita fanno luce anche sul complesso rapporto tra Ramon e Carmen. Il Palacios finirà per litigare con la nuova moglie, visto che la esorterà a comportarsi come Trini e le comprerà addirittura vestiti uguali.

Nel frattempo, si scoprirà che la persona misteriosa che sta tenendo d’occhio tutti i vicini è proprio Marlén, una donna che non promette nulla di buono. Poco dopo, Genoveva scoprirà che la sua pericolosa amica ha lasciato sul tavolo una fotografia di suo marito che bacia una giovane ragazza.

Ursula si prende cura di Augustina

Le anticipazioni di Una Vita continuano con la dedizione di Ursula nei confronti di Augustina, prendendosi cura di lei e seguendo alla lettera le istruzioni del medico. La donna però, non sembra migliorare. Intanto, Bellita darà il permesso a Cinta di continuare con la sua passione per il canto. Uscita di casa dopo tanto tempo, la giovane si incontrerà con Emilio e tra i due scoppierà di nuovo la passione.

Infine, le nuove anticipazioni spagnole della soap opera Una Vita rivelano che Genoveva avrà modo di parlare di nuovo con Marlen, che le proporrà di uccidere suo marito per impossessarsi dell’eredità. La dark lady non accetterà la folle proposta e allontanerà la ex amica in malo modo.

Ovviamente Marlen non la prenderà affatto bene e così deciderà di passare dalla parte opposta, meditando vendetta contro la signora Bryce. Cosa accadrà ora? Non resta che attendere le prossime puntate iberiche della telenovela per scoprire tutti i dettagli.