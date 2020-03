Una Vita anticipazioni italiane: Ramon esce di galera e trova l’amore con Carmen

Le anticipazioni delle prossime puntate italiane di Una Vita rivelano che Ramon attraverserà un periodo davvero turbolento. In Italia, i telespettatori hanno appena assistito alla morte di Trini e questo sta devastando il povero Palacios. Ad ogni modo, in casa sua si stanno verificando una serie di situazioni un po’ inconsuete e scomode.

Celia, infatti, sta sviluppando un legame parecchio morboso con Milagros e molto presto si renderà protagonista di un gesto inaspettato. a seguito del quale perderà la vita. Del crimine verrà reputato responsabile Ramon, che verrà arrestato. Dopo aver scontato la prigione, però, per il protagonista ci sarà una netta ripresa.

Una Vita: Ramon arrestato per l’assassinio di Celia

Come tutti i fan sapranno, tra un po’ di tempo la soap opera spagnola subirà un salto temporale di ben 10 anni. In questo periodo saranno accadute parecchie cose. Molto presto, secondo le anticipazioni italiane di Una Vita, vedremo che Celia proverà a rapire Milagros nel tentativo di scappare con la bambina lontano da Acacias. Tale gesto insano, però, verrà prontamente fermato da Ramon. Quest’ultimo farà di tutto per provare a placare la follia della sua interlocutrice, ma lei non ne vorrà sapere.

Lo scontro finirà molto male al punto che la fanciulla cadrà dalla finestra e perderà la vita. A quel punto, Rramon verrà reputato l’unico responsabile della morte della protagonista, così verrà condotto in galera, dove trascorrerà ben 10 anni. Al termine di questo periodo, il Palacios potrà finalmente tornare a casa, ma si troverà a fare i conti con Felipe.

Anticipazioni italiane: il Palacios s’innamora di Carmen

Il suo ex amico, infatti, non è ancora riuscito a perdonarlo per quello che ha fatto a sua moglie. Tuttavia, i due avranno modo di chiarirsi per bene e Ramon gli racconterà la verità su quello che è successo quel giorno a casa. Una volta chiarita la questione, dunque, i due torneranno ad avere un rapporto normale. Le anticipazioni italiane di Una Vita ci svelano che il vedovo di Trini incomincerà a riprendere poco alla volta la sua vita in mano.

Dopo il salto temporale riuscirà a riabbracciare Lolita e Antonito e questo gli provocherà molta gioia, ma non è finita qui. Il protagonista, infatti, riscoprirà ancora una volta l’amore. Lui che credeva che non si sarebbe più innamorato dopo la morte della sua amata, si lascerà molto andare con la domestica Carmen.