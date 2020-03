Luca Laurenti e la moglie hanno un rapporto libero: “Se la vedo con un altro me tolgo le mutande e…”

Luca Laurenti e l’amicizia con Paolo Bonolis

Dallo scorso gennaio Luca Laurenti e Paolo Bonolis sono alla guida nella nona edizione di Avanti un altro, game show del preserale di canale 5. Programma che è stato interrotto da Mediaset, mandando in onda delle repliche, per via dell’emergenza Coronavirus.

Decisione che non è piaciuta per niente ai due professionisti romani che si sono lamentati sui social network. I due sono uniti da una storica amicizia, ovvero 30 anni, condividendo praticamente tutto. Ma se del punto di vista professionale sappiamo tutto del Maestro, abbiamo delle lacune per quanto riguarda quella privata.

Le confessioni inaspettate de Maestro romano

Per i pochi che non lo sapessero, Luca Laurenti è spostato da oltre vent’anni con Raffaella Ferrari, una donna che non fa parte del mondo dello spettacolo. Dalla loro unione è venuto al mondo il loro unico figlio Andrea di cui non conosciamo nulla. Infatti il co-conduttore di Avanti un altro tiene moltissimo alla sua privacy e sono poche le informazioni che circolano su di lui sul web.

Della sua dolce metà sappiamo che è stato lo stesso Paolo Bonolis a fargliela conoscere. Quest’ultima e il conduttore romano sono state due figure molto importanti per lui durante un periodo buio, ovvero quando era entrato in depressione. In un’intervista realizzata tempo fa per Vanity Fair, il cantante ha confidato di essere Buddhista e di avere un rapporto libero e aperto.

A quanto pare anche la consorte è dello stesso avviso, infatti l’uomo in quell’occasione fece un esempio molto curioso: “Entro e vedo mia moglie a letto con un altro. Scatta la gelosia e uccido. Oppure, capisco che a mia moglie piace e condivido il suo piacere. Invece de strillà, me tolgo le mutande e mi ci metto pure io”.

Luca Laurenti e il rapporto con la moglie

Mentre nel corso di un’altra intervista a la Gazzetta, Luca Laurenti parlò del suo rapporto aperto con la moglie Raffaella Ferrari. In quell’occasione il caro amico di Paolo Bonolis disse che lui e la sua dolce metà stanno bene sia insieme che a distanza.

Secondo il Maestro ogni coppia ha il suo codice e il loro è sempre unificante. Quindi nel loro matrimonio non ci sono cose che uno può fare o non può fare. Mentre parlando della fedeltà, il problema per entrambi non è cosa si fa, ma come lo si fa.