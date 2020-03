Jasmine Carrisi bollente, la figlia di Al Bano esagera con la scollatura: si vede tutto (Foto)

Jasmine Carrisi infiamma il web con uno scatto super sexy

Ormai è da tempo che la figlia di Al Bano è molto attiva sui social. Jasmine Carrisi ama condividere con i propri follower momenti della sua giornata. Spesso però è soggetta a numerose critiche per via del suo aspetto fisico e per la sua ‘strana’ somiglianza a Lordana Lecciso.

Secondo molti utenti, la giovane Carrisi esagera con la chirurgia e vista la sua tenera età in tanti non approvano le sue scelte. Intanto, pochi istanti fa, Jasmine ha spiazzato tutti con uno scatto bollente…

Jasmine sensuale sui social

Da tempo Jasmine Carrisi è criticata per il suo aspetto fisico. Molti sono convinti che la ragazza sia ricorsa alla chirurgia estetica proprio come la madre. Nei commenti si legge di tutto, e spesso alcuni commenti sono davvero cattivi. Addirittura certi hanno scritto che non la sua bellezza non si può paragonare a quelle delle sue sorelle.

A parte il pensiero degli haters, Jasmine continua a postare scatti e video del suo quotidiano. Pochi istanti fa, la figlia di Al Bano ha infiammato il web con un immagine davvero bollente. Con un top di colore nero e una scollatura profonda, ha messo in evidenza il suo seno. Il suo sguardo provocatorio ha reso il tutto ancora più sensuale. A lasciare i suoi fan senza parole, la sua bellezza naturale e quegli occhioni azzurri come il mare. (Continua dopo il post)

La figlia di Al Bano di nuovo innamorata

Jasmine Carrisi dopo aver accantonato la storia con Giuseppe Caggiula sembra di nuovo innamorata. La figli di Al Bano spesso pubblica scatti insieme ad un giovane ragazzo e questo fa pensare che abbia un nuovo fidanzato. In uno dei suoi ultimi post è apparsa abbracciata ad un giovane.

Nessuna dichiarazione ma solo degli emotion che lasciano intendere l’inizio di un n uovo amore. Inoltre, nelle sue recenti stories è sempre in sua compagnia e questo fa pensare anche che non sta rispettando le regole imposte dal Governo dopo l’emergenza.