Uomini e Donne: Enzo Capo racconta quello che è successo davvero tra lui e Pamela Barretta

Enzo Capo ha spiegato in un video che cosa è successo davvero tra lui e Pamela Barretta. Ecco i motivi che hanno spinto l’ex dama a fare quelle dichiarazioni pubbliche

Uomini e Donne: Pamela e Enzo si sono lasciati?

Occorre ancora mettere un punto di domanda sulla questione. Pamela ed Enzo si sono davvero lasciati? La coppia si è conosciuta nel trono over di Uomini e Donne dopo qualche mese di frequentazione ha deciso di lasciare la trasmissione mano nella mano.

Tuttavia, qualche giorno fa Pamela sui social ha detto di essere stata lasciata da Enzo. Poche ore dopo l’ex cavaliere ha precisato che non ha lasciato nessuno, semplicemente si sente trascurato dalla sua donna che non lo fa sentire desiderato.

Dopo le critiche e il subbuglio creato nel web, Enzo è intervenuto in prima persona con un video per cercare di spiegare che cosa è accaduto realmente alla coppia negli ultimi giorni. Infatti, solamente cinque giorni fa c’erano ancora dediche romantiche reciproche sui social.

Le parole di Enzo

Enzo sta ricevendo davvero moltissime critiche in questi giorni. L’ex cavaliere era stato preso di mira dal pubblico anche quando si trovava a Uomini e Donne perché aveva mostrato atteggiamenti maschilisti e irrispettosi nei confronti di Pamela.

Ad ogni modo, Enzo Capo è intervenuto sui social con un video e ha detto che cosa ha portato Pamela a fare quelle dichiarazioni: un furioso litigio. Pamela ed Enzo hanno litigato, ma lui non l’ha mai vista come una rottura. Lui aspetta di poterla vedere faccia a faccia e chiarire le cose oppure litigare ancora di più, in ogni caso non ha chiuso il rapporto. Voi che cosa ne pensate di questa vicenda?

Le ultime novità del trono over

Il trono over si sta rivelando più coinvolgente del trono classico dal punto di vista degli ascolti. Nell’ultima puntata registrata è arrivato un nuovo corteggiatore per Gemma. Carlotta e Marco, invece, hanno interrotto la loro frequentazione tra le lacrime. Continuano i dissapori tra Valentina e Massimiliano, Veronica e Armando (che comunque ha chiesto scusa per aver fatto arrabbiare Maria).

Uomini e Donne è stato sospeso per l’emergenza coronavirus. Maria De Filippi ha deciso di fermarsi una settimana prima di quanto previsto per solidarietà nei confronti di Paolo Bonolis che ha visto mandare in onda le repliche di Avanti un altro quando in realtà tutte le puntate della stagione erano già pronte. Le trasmissioni non riprenderanno fino alla fine di questa emergenza.