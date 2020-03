GF VIP tutti i concorrenti spostati nel castigatoio: sanificazione in casa? Ecco cosa succede

Poche ore fa, tutti i concorrenti della casa del GF VIP sono stati invitati a raggiungere il castigatoio. Si tratta di una stanza presente all’interno del reality show che, tuttavia, è stata poco utilizzata in questa edizione. Ad ogni modo, in queste ore la produzione ha chiesto a tutti di lasciare la casa.

I vari protagonisti hanno trascorso diverso tempo all’interno di tale tugurio e molti stanno cominciando a domandarsi i motivi che potrebbero celarsi dietro questa scelta. Ebbene, tra le ipotesi maggiormente diffuse vi è quella relativa ad una sanificazione della casa in virtù dell’emergenza Coronavirus.

Tutti i concorrenti nel Castigatoio

L’edizione di quest’anno del Grande Fratello VIP resterà sicuramente nella storia. Si tratta, infatti, di un momento assolutamente particolare per tutta l’Italia, che difficilmente verrà dimenticato. I colpi di scena non mancano di certo e l’ultimo sta avvenendo proprio in queste ore. I concorrenti della casa del GF VIP, infatti, si sono trasferiti nel castigatoio. Gli autori hanno esortato tutti a lasciare immediatamente la casa, senza dare nessuna spiegazione.

Una volta fatto questo annuncio, tutti i presenti hanno racimolato le cose più necessarie e si sono recati nella stanza designata. A quel punto, sono incominciate le varie ipotesi e congetture in merito alle ragioni celate dietro questa strana richiesta. Non ì certamente la prima volte anche la produzione chiede ai protagonisti di chiudersi all’interno di una stanza specifica per fare degli interventi di manutenzione. Questa volta, però, le cose sembrano diverse.

Sanificazione al GF VIP?

I concorrenti del GF VIP hanno trascorso parecchio tempo nel castigatoio senza una spiegazione. Su Twitter, però, molti utenti stanno avanzando delle ipotesi. Quella più accreditata risiede nel fatto che i membri del programma stiano dando luogo ad una sanificazione della casa per pulirla da cima a fondo a causa dell’emergenza Coronavirus.

Ricordiamo che proprio nelle ore scorse, pare che i vertici del reality abbiano censurato una conversazione tra Adriana e Patrick in cui i due hanno alluso al fatto che qualcuno fosse risultato positivo. Il collegamento, però, si è subito interrotto senza dare la possibilità di comprendere cosa fosse realmente accaduto.