Alessia Marcuzzi, spunta un amante segreto: ‘ho perso la testa per lui…’

La conduttrice de Le Iene rivela la sua ossessione

Anche Alessia Marcuzzi come tanti altri personaggi dello spettacolo è rimasta a casa. Dopo il caso di positività all’interno della redazione de Le Iene, Mediaset ha deciso di sospendere il programma. Nelle ultime settimane, visto l’aumento dei contagiati la rete del Biscione ha cambiato tutti i palinsesti, invitando i suoi collaboratori a restare a casa.

Nello stesso tempo, però, in tanti si sono ‘organizzati’ a casa e tramite dirette, video o foto cercano di tenere compagnia i propri seguaci. Il mondo virtuale, negli ultimi giorni è molto attivo e anche Alessia sta dando il suo contributo…

Alessia Marcuzzi innamorata di un cantante britanico

Alessia Marcuzzi ha lasciato senza parole i suoi follower. Nel dettaglio ha confessato davanti a migliaia di persone di avere da sempre una cotta per un uomo. Un uomo che fa parte dello spettacolo o meglio della musica britannica. Accanto al marito Paolo Calabresi Marconi, in modo ironico, la presentatrice non ha nascosto la propria adorazione per il cantante e leader dei Coldplay Chris Martin.

Alessia Marcuzzi ha dichiarato di aver assistito ad una sua diretta su Instagram. L’artista che fino a ieri non ha mai usato il social si è divertito tantissimo nonostante avesse paura di fare qualche gaffe. Dopo aver visto il suo cantante preferito tra le mura domestiche, bello e impacciato ha capito che la sua non è una cotta ma un vero e proprio amore. Tali parole le ha confessate, in modo ironico davanti al marito Paolo che non ha potuto non sorridere. Una vera infatuazione che sicuramente sarà comune a molte delle sue fan.

Ecco Alessia come supera la quarantena

In questi giorni così difficili per tutti, vista la quarantena, Alessia Marcuzzi si sta dedicando molto alla casa e alla sua famiglia. Pochi sanno che la presentatrice ha anche un cagnolino, entrato qualche mese fa nella sua abitazione.

In poco tempo è diventato una vera e propria star, tanto da essere protagonista fisso sul profilo Instagram. Dalle sue stories e dai suoi scatti, la modella e conduttrice non sembra davvero annoiarsi. Infatti, si sa che tra casa, figli e marito è impossibile restare con le mani in mano.