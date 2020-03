Grande Fratello Vip, Antonella Elia sbotta: “Nella casa ci sono quattro streghe”

Antonella Elia è stata senza ombra di dubbio la grande protagonista di questa edizione del Grande Fratello Vip. Praticamente sempre al centro di qualsiasi discussione o battibecco per questo si è meritata l’appellativo di soldato datole dal conduttore di questa edizione Alfonso Signorini.

Nelle ultime settimane si sono create delle vere e proprie spaccature all’interno del reality. Licia Nunez, Valeria Marini, Teresanna Pugliese e Fernanda Lessa tengono la coinquilina a distanza di sicurezza. E pensare che per diverse settimane la “nemica numero uno” di Antonella Elia è stata Adriana Volpe, allo stato attuale una delle persone che le è rimasta più vicina.

Nella scorsa serata Sossio, entrato da poche settimane, si è infilato in camera per fare uno scherzo. Proprio in questo frangente è intervenuta la showgirl redarguendolo e richiamandolo in maniera abbastanza animata. Il suo intento, però, non era quello di riportare all’ordine la situazione, bensì ironizzare sulle possibile vittime dello scherzo stesso.

Il viaggio di Antonella Elia al Grande Fratello Vip

Sin dal suo ingresso all’interno della casa più spiata d’Italia, Antonella Elia ha messo in mostra il suo carattere forte. Con determinazione e convinzione ha sempre rivendicato il suo punto di vista. Spesso, però, è entrata anche nelle vicende che non la riguardavano in prima persona. Questo le ha causato diverse critiche da parte dei coinquilini che l’hanno ritenuta sempre pronta ad attaccare.

In particolare nella prima parte del suo viaggio si è scontrata duramente con Adriana Volpe. Il Grande Fratello, però, ha pensato bene di scegliere proprio quest’ultima come ambasciatrice della notizia del presunto tradimento del fidanzato. In seguito c’è stato il chiarimento tra Pietro Delle Piane e Antonella Elia e tutto si è concluso con un lungo e romantico bacio. Tra le due donne si è creata da questo momento una certa sintonia.

Con l’arrivo di Valeria Marini, però, la situazione ha ripreso nuovamente fuoco. La showgirl stellare ha spesso stuzzicato la Elia che ha risposto, come sempre, per le rime. Ne sono venute fuori discussioni che hanno spaccato in due il gruppo del Grande Fratello Vip.

Lo sfogo di Antonella Elia al Grande Fratello Vip

Come detto in precedenza, mentre Sossio Aruta stava architettando uno scherzo ai coinquilini, è intervenuta Antonella Elia. Quest’ultima ha detto ironicamente all’ex calciatore che proprio nella stanza dove è entrato ci sono le quattro streghe della casa e che avrebbero potuto lapidarlo per quel che aveva intenzione di fare, riferendosi a Licia Nunez, Valeria Marini, Teresanna Pugliese e Fernanda Lessa.

Il fidanzato di Ursula Bennardo, quindi, le ha dato ragione desistendo dal suo intento, anche per timore di una brutta reazione delle donne che in quel momento stavano dormendo.