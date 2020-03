Censura al Grande Fratello Vip, Patrick alla Elia:” Adriana ha un segreto siate comprensivi!”

Scatta la censura per Patrick Pugliese e Adriana Volpe, ma arriva troppo tardi. Inutile l’intervento immediato del Grande Fratello Vip. Ormai alcune frasi confessate tra sussurri e poche parole sono state captate dagli appassionati fan del GF Vip.

Sembrerebbe che Adriana Volpe stia nascondendo un segreto legato alla sua famiglia, e proprio per questo motivo trascorrerebbe molto tempo in confessionale. Ma cosa sta succedendo fuori dalla casa del Grande Fratello Vip tra i parenti della conduttrice?

Un segreto tormenta Adriana Volpe

Dopo essere stata a lungo nel confessionale del Grande Fratello Vip Adriana Volpe si sofferma a parlare con Patrick. Una conversazione tenuto con un tono piuttosto basso ma che non è sfuggita alle orecchie del telespettatori. Secondo quanto riportato dai più attenti Adriana avrebbe detto: “ La situazione non è bella” e subito dopo Patrick ha replicato dicendo: “Ma solo una persona? Si è ammalato un suo conoscente?”.

Prontamente intervenuti i tecnici dell’audio hanno immediatamente censurato la conversazione tra i due. Parole che lasciano intendere che qualcuno un amico, o familiare della show girl sia stato contagiato dal coronavirus.

Adriana Volpe: marito e figlia bloccati fuori dall’Italia

Adriana Volpe ha dovuto allontanarsi dal resto dei coinquilini per mettersi in contatto con i suoi familiari. La decisione non è resa nota, ma potrebbe essere dovuto alla scelta del marito di volare lontano dall’Italia insieme alla figlia Gisele.

Come richiesto dagli autori Adriana Volpe non ha potuto rivelare ai coinquilini il contenuto del confronto con i familiari, ma sembrerebbe che il resto dei coinquilini si sia assolutamente reso conto della preoccupazione di questi giorni.

Ma le confessioni sussurrate di Adriana Volpe a Patrick Pugliese sono state colte anche dai telespettatori. Tanto che lo stesso Patrick si sarebbe lasciare scappare un indiscrezione sui motivi che potrebbero costringere la Volpe a trascorrere molto tempo in confessionale.

Parlando con Antonella Elia che si chiedeva se la Volpe fosse ancora rinchiusa nel confessionale, Patrick avrebbe suggerito di avere molta comprensione dato che la coinquilina potrebbe avere dei casini molto seri, che si potranno capire solamente quanto tutti saranno usciti dalla casa del Grande Fratello Vip. Aggiunge che la Volpe non può assolutamente rivelare i motivi che la tengono per molto tempo all’interno del confessionale.

Il gieffino ha quindi lasciato intendere alla Elia che Adriana potrebbe nascondere un segreto molto grave, che riguarda la sua famiglia al resto dei componenti del GF Vip. Probabilmente un segreto legato al marito e alla figlia Giselle, ora lontani dall’Italia a casa dell’emergenza coronavirus. Chissà se durante l’appuntamento serale Adriana Volpe sarà libera di confessare il suo segreto, e soprattutto se riuscire a conoscere il destino del Grande Fratello Vip!