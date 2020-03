Uomini e Donne, Gemma Galgani in quarantena risponde agli haters:”Non mi devo rendere conto di niente”

View this post on Instagram

Mi rivolgo a ciascuno di voi, che mi seguite con affetto…..… siamo tutti coinvolti in un periodo difficile, inutile negarlo, ma prendiamolo come un’opportunità, alla ricerca di quel lato positivo che c’è in tutte le cose, anche le più brutte … nella sofferenza comune, mai come adesso, ricorrono le parole: "solidarietà e fratellanza", mai come adesso vogliamo sentirci uniti e la differenza la fa proprio questo: riuscire a sentirsi vicino anche da lontano, dai metri che separano un balcone dall’altro, una finestra dall’altra, un saluto con la mano davanti ad una strada quasi deserta …… approfittiamo del tempo a disposizione per le cose tralasciate da tempo, per migliorare noi stessi, per renderci utili come possiamo, anche solo con una parola di conforto a quelle persone che sono sole! lo ci sono sempre. Saperci fermare adesso, come ci viene chiesto, non è una sconfitta, ma l’unico modo che ci porterà alla vittoria collettiva e personale per ciascuno di noi… un abbraccio “ a distanza”, ma percepitene il mio calore ed affetto… buona giornata…#iorestoacasa #andràtuttobene#italy#forzaitalia#bepositive#nostalgiacanaglia#albanoeromina#musicislife#goodvibes