Il Segreto anticipazioni: Maria uccide Fernando e scappa da Gonzalo a Cuba

Le anticipazioni delle puntate de Il Segreto, che andranno in onda tra fine marzo e inizio aprile in Italia, sono davvero sorprendenti. Il perfido Fernando Meisa si farà nuovamente vivo tra gli abitanti di Puente Viejo generando il caos.

Dopo aver scongiurato il pericolo dell’inondazione, tutti i protagonisti dovranno fare fronte ad un altro colpo di scena di cui si renderà protagonista Fernando. L’oscuro personaggio, infatti, appiccherà il fuoco a La Casona, ma non resterà impunito.

Il Segreto: Fernando muore

Negli episodi de Il Segreto, che andranno in onda dal 30 marzo al 5 aprile, secondo le anticipazioni, vedremo che Fernando tornerà in paese più furioso che mai. Il protagonista, consapevole di aver perso tutto, deciderà di appiccare un incendio a La Casona. Ovviamente, Francisca, Raimundo e Maria saranno costretti a scappare via per salvarsi la vita. Ad ogni modo, la Castaneda deciderà di affrontare il Mesia cercando di fargli confessare tutti i crimini.

Ebbene, nel corso di tale settimana vedremo che l’uomo ammetterà tutte le sue malefatte, partendo dalla morte di sua moglie fino alla corruzione del medico per far credere alla sua interlocutrice d rimanere paralitica. Nell’apprendere tali verità, però, la donna perderà completamente il controllo. Colta da un raptus di ira, estrarrà dalla tasca un’arma da fuoco e ucciderà il suo rivale.

Anticipazioni al 5 aprile: la decisione di Maria

Fernando, dunque, si accascerà sul pavimento privo di vita. A seguito di tale evento, però, Maria si mostrerà alquanto provata e disorientata. Le anticipazioni de Il Segreto, infatti, ci svelano che la Castaneda raggiungerà immediatamente i suoi figli che, per fortuna, saranno sani e salvi e poi comunicherà un’importante decisione.

La protagonista dirà a Francisca e Raimundo di essere intenzionata a scappare via. Il suo obiettivo sarà quello di partire per Cuba e raggiungere Gonzalo. Tale decisione, ovviamente, sarà mossa sia dalla volontà di abbandonare Puente Viejo, sia dalla necessità di non farsi trovare nel momento in cui le forse dell’ordine troveranno il corpo senza vita di Fernando. Ma come prenderanno la Montenegro e l’Ulloa questa drastica ed inaspettata decisione da parte della loro figlioccia?