“Sono riuscita a farlo dopo anni…”: Silvia Toffanin, l’impresa storica a Mediaset

Dopo la sospensione da sabato prossimo arrivano le repliche di Verissimo

A causa dell’emergenza Coronavirus i vertici del Biscione hanno deciso di sospendere anche Verissimo. Infatti sabato scorso la fascia oraria del rotocalco condotto da Silvia Toffanin era occupata da un film. Ma nelle ultime ore i fan dell’ex Letterina di Passaparola hanno ricevuto una notizia positiva.

Dal 21 marzo, in attesa he la situazione torni alla normalità, torneranno le interviste più appassionanti di Verissimo. Ovviamente sono delle repliche. E a proposito di quest’ultimo, di recente la compagna di Pier Silvio Berlusconi è riuscita a scrivere la storia di Mediaset. Il motivo? Nel prosieguo dell’articolo troverete tutti dettagli.

Silvia Toffanin riesce a fare un piccolo miracolo

Qualche settimana fa a Verissimo, per la prima volta in assoluto Silvia Toffanin era riuscita ad avere nel suo studio, contemporaneamente, Barbara D’Urso e Federica Panicucci. Le due conduttrici di casa Mediaset da oltre dieci anni conducono, la prima Pomeriggio Cinque e la seconda Mattino 5. E a proposito di quest’ultima, da lunedì non è più alla guida del rotocalco per scelte aziendali dovute all’emergenza Coronavirus.

Al momento alla conduzione c’è solo Francesco Vecchi. Ma ritornando all’ospitata delle due professioniste c’è un piccolo dettaglio da rendere noto. Stando a dei rumors che negli anni sono circolati su internet, infatti, tra l’artista napoletana e la professionista toscana non ci sarebbero dei buoni rapporti. Verità oppure solo un fake?

La secca smentita di Barbara D’Urso e Federica Panicucci

Quindi, dopo aver “twerkato” per la prima volta con Elettra Lamborghini, Silvia Toffanin ha visto davanti a sé anche Barbara D’Urso e Federica Panicucci. Durante la reunion le due professioniste Mediaset hanno smentito categoricamente di aver avuto dei contrasti.

In quell’occasione le due donne erano insieme alle giornaliste Alessandra Viero e Cesara Buonamici per uno spazio speciale in cui si parlava di emergenza Coronavirus. Durante quella puntata speciale le due donne si sono abbracciare e baciate più volte. Ricordiamo che ancora non era in vigore la normativa del Covi-19.