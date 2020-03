Il Segreto anticipazioni Spagna: Adolfo confessa di amare Marta

Le anticipazioni spagnole della soap Il Segreto svelano che Isabel insinuerà che Adolfo non sia figlio di suo marito. Inoltre, Rosa continuerà a comportarsi in modo strano, facendo preoccupare le sue sorelle. Pablo invece si deciderà a raggiungere Bilbao per cercare Santos e sua madre. Il suo obiettivo è preservare Urrutia, ma non sarà semplice.

Il Segreto trame spagnole: Adolfo non è sincero con Rosa

Negli episodi iberici della soap opera, Urrutia sarà nei guai ma Pablo farà di tutto per aiutarla. Nel frattempo, come svelano le anticipazioni de Il Segreto, Adolfo sarà sincero con se stesso e dirà a Tomas di non aver dimenticato Marta che, nel frattempo, gli ha fatto sapere di convolare a nozze con Ramón.

Tomas gli consiglierà di annullare il matrimonio con Rosa, anche se la ragazza è incinta. Francisca consegnerà una busta misteriosa ad Augustina, nella quale ha scritto le sue intenzioni. Cosa ne sarà di lei e Raimundo?

Marta e Ramón faranno una romantica passeggiata per Puente Viejo e incroceranno Adolfo che, vedendoli, brucerà di gelosia. Anche la giovane non resterà indifferente. Le anticipazioni de Il Segreto proseguono con l’annuncio di Ignacio che, radunando i suoi figli, darà loro una inaspettata notizia.

E’ arrivato un telegramma nel quale si legge che Doña Begoña ha lasciato l’ospedale psichiatrico e sta per arrivare a Puente Viejo. Isabel farà presente a Francisca il suo disappunto per il fatto di aver trasferito Raimundo in una casa piuttosto isolata e manifesterà la sua preoccupazione.

Isabel scopre i piani di Tomas

Proseguendo con le anticipazioni de Il Segreto, Isabel verrà a sapere che Tomas le ha nascosto il fatto di aver ridotto gli orari di lavoro dei minatori. Come se non bastasse, la nobildonna inizierà a sospettare che Adolfo non sia figlio di suo marito Simon.

Avrà ragione? Nel frattempo, il povero Don Filiberto verrà rapito da due uomini incappucciati. Tomas resterà sconvolto dalle insinuazioni di sua madre in merito ad Adolfo e pretenderà spiegazioni. Isabel però lo rassicurerà, dicendogli che sono entrambi figli di Castro.

Isabel, dal canto suo, sarà certa che Rosa abbia ereditato la malattia mentale di sua madre e pregherà Tomas di parlare con Adolfo convincendolo ad annullare le nozze. Quando la giovane verrà a sapere che la Dos Vivos ha tentato di metterle i bastoni tra le ruote, andrà su tutte le furie. Infine, le anticipazioni de Il Segreto raccontano che le condizioni di salute del povero Raimundo non miglioreranno, facendo cadere nel panico Francisca.