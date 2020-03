Il Segreto spoiler Spagna: Isabel vuole allontanare per sempre Rosa

Tante le novità che arrivano dalle ultime anticipazioni spagnole della soap opera Il Segreto. Isabel sarò intenzionata ad allontanare Rosa da Adolfo, dopo che la ragazza avrà manifestato segni di squilibrio mentale. Nel frattempo, Don Filiberto sarà in pericolo per via dell’organizzazione segreta che sta terrorizzando il paesino.

Il Segreto spoiler: Pablo vuole proteggere Carolina

Negli episodi spagnoli della televenovela capolavoro di Aurora Guerra, arriverà un telegramma che annuncia il ritorno di Doña Begoña. Ignacio e Manuela ne saranno sconvolti e penseranno a come fare per evitare spiacevoli conseguenze.

Nel frattempo, Pablo cercherà di proteggere Carolina e, per evitare che soffra per la sua presenza, preferirà allontanarsi. La ragazza però lo pregherà di non fare scelte affrettate e di fidarsi di lei. Gli spoiler de Il Segreto raccontano che Francisca deciderà di trasferirsi in un’abitazione nella quale possa stare tranquilla e impegnarsi nella riabilitazione del marito Raimundo. Mauricio e Matias la aiuteranno a traslocare.

Come svelano gli spoiler de Il Segreto, Begoña verrà accolta con gioia dalle sue figlie una volta che sarà giunta a Puente Viejo. Un trattamento ben diverso sarà quello di Ignacio, Manuela e Pablo. Rosa le presenterà il suo promesso sposo e la donna ne sarà entusiasta. Al contrario, Isabel cercherà di convincere Adolfo ad allontanarsi dalla giovane, visto che sta mostrando chiari segni di squilibrio mentale. Il ragazzo però non ne vorrà sapere, deciso a mantenere fede alle sue promesse.

Matias nei guai

Nelle prossime puntate spagnole della soap Il Segreto, Francisca riceverà una visita da Dolores, che con la scusa di chiederle se le serva qualcosa nella sua nuova casa, vorrà vedere con i suoi occhi dove si è trasferita. La Montenegro si infurierà e la metterà subito al suo posto.

Nel frattempo, il Castaneda incontrerà un uomo alla locanda, che lo cercherà per minacciarlo. Encarnación invece si rivolgerà ad Huertas, decisa a scrivere una lettera a suo marito per informarlo della delicata situazione politica del paese. A tal proposito, Matias andrà da Alicia per metterla al corrente di quanto accaduto: il misterioso uomo giunto all’ostello gli ha proposto di liberare Urrutia continua, a patto che lui rinunci alle elezioni.

Filiberto non se la passerà bene. Stando alle anticipazioni de Il Segreto, gli uomini incappucciati lo legheranno, abbandonandolo in mezzo al bosco. Adolfo e Rosa continueranno ad organizzare il loro matrimonio ma il giovane non potrà fare a meno che ripensare agli avvertimenti di sua madre.

Intanto, Don Filiberto verrà raggiunto dal capo dell’organizzazione segreta, che gli dirà di lasciarlo vivere se accetterà di militare con loro. Alicia invece comunicherà al Castaneda di aver deciso di candidarsi alle elezioni, nonostante sappia a quali pericoli vada incontro.