Polemiche su Ignazio Moser, ecco la reazione di Cecilia Rodriguez

Polemiche su Ignazio Moser

Nelle ultime ore Cecilia Rodriguez ha spento 30 candeline lontano dai suoi cari. Non è un periodo adatto per festeggiare, dal momento che l’emergenza del Coronavirus ha messo in difficoltà l’intera Italia. In effetti chi compie gli anni è costretto a restare a casa, avvalendosi delle videochiamate per godere della compagnia di amici e parenti.

Purtroppo ci sono ancora delle persone che ignorano le regole utili per arrestare il contagio a livello mondiale. Tra questi sembra che ci sia Ignazio Moser, il fidanzato della bella argentina dai tempi del Grande Fratello Vip. Pare che abbia compiuto un gesto discutibile perché avrebbe trasgredito il regolamento per amore.

Un regalo consegnato a casa

Le polemiche su Ignazio Moser non sono tardate ad arrivare, dato che Cecilia ha voluto condividere sui social il suo regalo. In pratica ha ricevuto un mazzo di fiori a casa che il ragazzo le ha inviato commissionando un terzo. Molti si sono chiesti come abbia fatto se vive in una tenuta familiare distante dal centro cittadino.

Si ipotizza che si sia recato personalmente dal fioraio, trasgredendo in questo modo ciò che lo stato ha imposto per il bene collettivo. Di conseguenza la coppia ha ricevuto delle critiche. Essendo dei personaggi famosi dovrebbero dare il buon esempio, anziché andare controcorrente. Nonostante tutto i due sono molto amati su social, anche se all’inizio nessuno avrebbe mai scommesso sul loro amore.

Si sono conosciuti grazie alla seconda edizione del Gf Vip e lei era legata sentimentalmente a Francesco Monte. Durante una diretta Cecilia ha deciso di lasciarlo per dare una possibilità a Ignazio, con il quale è fidanzata da anni. Da tempo parlano di convolare a nozze, però non è mai arrivata la proposta ufficiale. I fan sono convinti che presto vedranno la sorellina di Belen indossare l’abito da sposa.

‘Sarai sempre la mia piccola Chechu’

La coppia sta trascorrendo questi giorni di isolamento a Trento nella casa di campagna dello sportivo. Sono costretti all’isolamento forzato. Belen, non potendo stare accanto alla sorella per il nuovo traguardo della sua vita, ha pubblicato una lunga dedica. Le ha ricordato il suo affetto e di quanto sia fiera di avere un persona come lei accanto. Quando la pandemia terminerà potranno non solo festeggiare insieme, ma daranno anche maggiore valore ai loro momenti.