Cecilia Rodriguez, 30esimo compleanno in quarantena (Foto)

Cecilia Rodriguez ha festeggiato in queste ore il suo 30esimo compleanno e l’ho ha fatto insieme al compagno Ignazio Moser. I due ragazzi, fidanzati dal 2017, stanno infatti trascorrendo insieme la quarantena a causa del Coronavirus nella casa trentina di lui.

Un compleanno sicuramente particolare, vincolato da tutte le limitazioni imposte dal Governo per arginare i contagi. Un compleanno che, a giudicare dalle foto, è stato comunque indimenticabile.

Cecilia Rodriguez, un 30esimo compleanno in quarantena

Non capita tutti gli anni di festeggiare il proprio compleanno in quarantena. È quanto accaduto oggi a Cecilia Rodriguez che ha festeggiato i suoi 30 anni in compagnia esclusivamente del suo fidanzato Ignazio Moser. Non sono mancate, però, le condivisioni sui social mediante cui i fans e i followers sono stati partecipi a questa giornata speciale. I festeggiamenti sono iniziati nella serata di ieri con una bella cenetta a due davanti ad una bella bottiglia di vino. Immancabile la torta che ha fatto la sua comparsa una volta scoccata la mezzanotte. (Continua dopo la foto)

“Dicci le ultime parole da 29enne” chiede Moser. Poi prosegue “da domani inizia la tua vita da 30enne, con molte più responsabilità, sarai più matura e responsabile”. Candeline accese, l’immancabile desiderio e un brindisi di buon auspicio, inizia così la giornata del 30esimo compleanno di Cecilia Rodriguez. Una volta brindato è il momento di andare a nanna ed attendere, al risveglio, di dare inizio a questa giornata speciale.

Un risveglio all’insegna dell’amore

Il risveglio del 30esimo compleanno di Cecilia Rodriguez è stato tra i più romantici che potesse desiderare. Nonostante l’emergenza Coronavirus che sta tenendo il mondo intero sotto scacco, Ignazio Moser ha fatto del suo meglio per dedicare alla sua Ceci un compleanno da non dimenticare. (Continua dopo la foto)

Il giovane riempie la ragazza di attenzioni facendole trovare un bel mazzo di fiori al risveglio accompagnato da una bellissima crostata alla marmellata personalizzata con il nome Chechu e con motivi a cuori. E che dire del caffè a letto? Cecilia Rodriguez ha sicuramente trascorso un compleanno indimenticabile. Lontana dai suoi affetti, tra cui la sorella Belen Rodriguez, ma insieme all’uomo di cui è follemente innamorata.