“Sono in isolamento”: Lorella Cuccarini e Alberto Matano, a La vita in diretta la confessione di Cristina Parodi

Cristina Parodi ospite via Skype a La vita in diretta

Nella puntata de La vita in diretta in onda mercoledì 18 marzo 2020, in collegamento via Skype è intervenuta da Bergamo Cristina Parodi. Per la moglie del sindaco di Bergamo, città più martoriata per l’emergenza Coronavirus, è un ritorno a a casa visto che tempo fa ha condotto ben tre edizioni dello storico rotocalco di Rai Uno con il collega Marco Liorni.

Dopodiché ha presentato una disastrosa edizione di Domenica In con la sorella Benedetta e Claudio Lippi, mentre l’anno scorso La prima volta.

L’ex volto del TG5 è di Verissimo nel programma di Lorella Cuccarini e Alberto Matano ha raccontato che le sue due figlie sono in isolamento e dovranno rimanerci ancora per qualche giorno. Il motivo? Perchè entrambe sono rientrate dall’Inghilterra. Le hanno fatte tornare appena si sono resi conto che la situazione si stava evolvendo.

Cristina Parodi parla del marito Giorgio Gori

Ovviamente avendo a disposizione la moglie di Giorgio Gori, sindaco di Bergamo la padrona di casa de La vita in diretta non ha potuto non farle una domanda molto importante. In poche parole Lorella Cuccarini ha chiesto a Cristina Parodi come stesse il consorte.

A quel punto l’ex professionista Rai ha detto che al momento si trovava al municipio, torna a casa per una mezz’oretta per mangiare e poi si precipita di nuovo al comune. La sera quando rincasa riceve delle chiamate fino a tardi. Ovviamente l’ex volto del TG5 è le sue due figlie cercano di confortarlo ma non possono toccarlo per sicurezza. Infatti, anche se è negativo il primo cittadino incontra molta gente al giorno.

La giornalista fuori dai palinsesti Rai

Come accennato prima, nella passata stagione televisiva Cristina Parodi era alla guida de La prima volta, programma in onda subito dopo Domenica In di Mara Venier. A causa degli ascolti bassi i vertici di Viale Mazzini l’hanno sostituita con Francesca Fialdini e il suo Da noi…A ruota libera. Al momento la giornalista sta vicina al marito Giorgio Gori soprattutto in questo periodo di epidemia.