Oroscopo Paolo Fox 19 marzo 2020: Capricorno ansioso, cambiamenti per l’Acquario

L’oroscopo di Paolo Fox del 19 marzo 2020 è pronto a raccontare che cosa hanno in serbo gli astri per il vostro segno zodiacale. Cambiamenti per coloro che appartengono ai segni Cancro e Acquario. I nativi della Bilancia devono migliorare lo stato fisico. Nel dettaglio, le previsioni astrologiche della giornata di giovedì per i 12 simboli dello Zodiaco.

Paolo Fox oroscopo 19 marzo da Ariete a Gemelli

Ariete – La settimana è iniziata in maniera pesante ma in questa giornata di giovedì c’è un netto miglioramento. L’uomo delle stelle consiglia di non sforzarvi troppo nel cercare delle soluzioni che al momento non ci sono.

Toro – In questo periodo dovete ritardare alcuni impegni perché Giove, in ottimo aspetto, garantisce il successo entro l’anno. I ritardi sono normali in questo periodo in cui non tutto ciò che desideriamo può essere realizzato.

Gemelli – In questo momento l’unica cosa che conta è ritrovare il senso della famiglia. È vero che il lavoro è molto importante, è vero anche che non riuscite a stare dentro casa, e quindi adesso potreste vivere delle tensioni. Ma nelle prossime settimane ci sarà qualcosa di positivo che rinnoverà la vostra voglia di fare.

Previsioni di giovedì 19 marzo 2020 da Cancro a Vergine

Cancro – Da fine marzo non avrete più Saturno opposto. Le circostanze esterne non aiutano, ma da questo periodo di tensione può venire fuori qualcosa di diverso. A volte, ci vuole uno scossone per cambiare alcune situazioni che non avreste mai cambiato volontariamente.

Leone – Per quanto riguarda il lavoro avete una bella forza ma l’amore sembra dimenticato. Da qualche tempo le relazioni interpersonali potrebbero essere più pesanti del solito. L’oroscopo di Paolo Fox consiglia di fare attenzione anche in famiglia.

Vergine – Giornata interessante, potreste vivere forti emozioni. Siete delle persone che amano programmare ogni cosa, e quando ci sono delle sfide potete cambiare strada. Parlando della forma fisica, avete una brutta cera.

Astrologia giornaliera da Bilancia a Sagittario

Bilancia – Dall’inizio della settimana sembrate molto arrabbiati, pensate che gli altri abbiano un debito di riconoscenza nei vostri confronti. Potrebbe anche essere vero. In questa giornata cercate di migliorare lo stato fisico e il legame con chi vi sta attorno.

Scorpione – È il momento di prendere delle decisioni. Magari in questo periodo dovete dire di sì o no a un progetto oppure decidere se continuare o no una certa situazione. Con Saturno dissonante, in questo fine mese non potete ritardare una scelta. Probabilmente entro metà aprile alcuni progetti di lavoro cambiano.

Sagittario – Quando non amate il presente riuscite a distrarre la mente. Però, non bisogna distrarsi dall’amore, altrimenti potrebbe nascere una forte crisi. Infatti, da aprile a giugno i rapporti fragili sono messi sotto pressione.

L’oroscopo di Paolo Fox del 19 marzo 2020 da Capricorno a Pesci

Capricorno – State vivendo queste giornate con molta ansia addosso, ma avere Giove nel segno significa che alla fine otterrete un piccolo o grosso vantaggio. Un grande progetto subirà dei ritardi. Di fronte alle difficoltà della vita, sapete benissimo come venirne fuori perché siete una persona molto forte.

Acquario – Siete sull’orlo di una crisi di cambiamento. Sarà importante capire cosa sta succedendo nella vostra vita. Quello che sembrava indispensabile nel 2019 ora non lo è più. Questo è un grande passaggio nella vostra vita che dovrete affrontare con coraggio.

Pesci – Si avvicina un fine settimana interessante. Dovete prendere in considerazione che questo è un periodo in cui dovete fare tutto con calma, soprattutto se dovere prendere decisioni in amore. Chi non si fida più avrà l’occasione di dire ‘Basta’ o dettare un ultimatum.