Sossio Aruta è il primo finalista del Grande Fratello VIP

Durante la puntata del 18 marzo 2020 del Grande Fratello VIP è stato scelto il primo finalista di quest’edizione del reality show. In una puntata davvero particolare e surreale, dopo la conferma della chiusura anticipata del programma all’8 aprile 2020, Sossio è approdato alla finale. Uno speciale televoto che, al contempo, ha deciso l’eliminazione di Valeria Marini che ha abbandonato definitivamente la casa.

Sossio Aruta vince il televoto a sorpresa

All’interno della casa del GF VIP non avevano la più pallida idea che si sarebbe svolto un televoto a sorpresa. Il pubblico, infatti, ha avuto il compito di scegliere il primo finalista di quest’edizione del GF. Erano in 4 i possibili finalisti ma, al contempo, anche i possibili eliminati.

Chi avrebbe ricevuto più voti dal pubblico, infatti, sarebbe arrivato direttamente in finale. Chi, invece, sarebbe risultato il meno votato avrebbe dovuto eliminare per sempre la casa. Ed è qui che Sossio Aruta ha vinto. Una percentuale molto alta di pubblico, ben il 39%, ha deciso che l’ex partecipante di Uomini e Donne meritava di approdare direttamente in finale.

A non meritare questa possibilità, sempre secondo il pubblico del GF VIP, è Valeria Marini. Una percentuale più bassa, appena il 17% dei votanti, avrebbe voluto vederla in finale. E con questo dato, risultando la meno votata, la showgirl è stata costretta ad abbandonare la casa per sempre.

Sossio, le sue parole sulla finale

Prima di comunicare il verdetto del televoto, Alfonso Signorini ha chiesto ai 4 nominati il motivo per cui la finale sarebbe un sogno. La prima a parlare è Valeria Marini che afferma che per lei la finale significherebbe rivincita, per Licia Nunez sarebbe una conferma e, per questo, si affida al volere del pubblico.

Teresanna Pugliese ha chiarito che per lei il Grande Fratello VIP è un’esperienza unica e che la finale sarebbe un tassello in più. Concisa e chiara la motivazione di Sossio Aruta. Richiamando il suo passato da calciatore, l’uomo ha detto che lui non è al GF VIP per partecipare ma per vincere. E questo nonostante sia entrato in ritardo rispetto ad altri concorrenti altrettanto forti.