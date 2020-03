Grande Fratello VIP, Fabio Testi e Valeria Marini fuori dalla casa

Ieri sera è andata in onda la nuova puntata del Grande Fratello VIP. In un’atmosfera davvero surreale, senza la presenza di pubblico e con una chiusura anticipata all’8 aprile 2020, le emozioni dei VIP hanno contraddistinto l’intera puntata.

Come era stato annunciato, due concorrenti hanno lasciato la casa. Il primo, Fabio Testi, per l’eliminazione derivata dal televoto settimanale, il secondo, Valeria Marini, con un’eliminazione lampo.

Grande Fratello VIP, gli eliminati del 18 marzo 2020

Ad abbandonare per primo la casa del Grande Fratello VIP è stato Fabio Testi. Da diverse settimane, l’attore aveva chiesto ai suoi amici di essere nominato per poter uscire ed affrontare l’emergenza Coronavirus accanto (almeno telefonicamente) ai suoi figli. Dopo essersi salvato la scorsa settimana, quando il pubblico non lo aveva eliminato, ieri è toccata a lui.

Quello della settimana scorsa è stato un televoto a 3. Insieme a Fabio Testi, infatti, erano in nomination anche Adriana Volpe e Antonella Elia. Al pubblico veniva chiesto chi tra i nominati si volesse salvare. A televoto chiuso la prima a salvarsi è Adriana Volpe votata dal 39% del pubblico.

Il “duello” tra Antonella Elia e Fabio Testi è stato perso da quest’ultimo nonostante la Elia fosse certa di uscire. Le percentuali, infatti, parlano di un 32% di votanti che ha salvato la donna e di un 29% che voleva, invece, che rimanere in casa fosse Fabio Testi. Queti, dunque, abbandona il Grande Fratello VIP definitivamente.

Valeria Marini, eliminazione lampo

Nonostante in casa non fosse chiaro, durante la puntata di ieri sera del Grande Fratello VIP c’è stata anche una seconda eliminazione. Mediante un meccanismo di salvataggio, sono stati definiti 4 concorrenti da mandare al televoto. Teresanna Pugliese, Sossio Aruta, Valeria Marini e Licia Nunez. Sono questi i nomi tra cui scegliere.

Il pubblico, chiamato a scegliere il primo finalista, dà le sue preferenze col televoto. La meno votata risulta essere Valeria Marini che, in quanto tale, risulta essere la seconda eliminata della puntata. Un’eliminazione che arriva un po’ a sorpresa anche per Signorini che, aprendo la busta del verdetto, ha esclamato “Non me l’aspettavo!”.

Il più votato, invece, ha ottenuto il pass per la finale. Si tratta di Sossio Aruta, il primo finalista del GF VIP 4.