Oroscopo Branko 19 marzo 2020: Toro turbato, Bilancia stanca

L’oroscopo di Branko del 19 marzo 2020 è pronto a rivelare il probabile andamento della giornata dedicata alla festa del papà. Curiosi di sapere come si concluderà l’ultimo giorno dell’inverno? Nel dettaglio, le previsioni astrologiche della giornata di giovedì per i 12 segni zodiacali.

Branko oroscopo 19 marzo da Ariete a Gemelli

Ariete – In attesa dell’equinozio di primavera, oggi preparate un letto di fiori per il vostro partner d’amore. In aprile, Venere passa per quattro mesi in Gemelli, ma è ottima anche in Toro, aiuta nel lavoro e negli affari. Resta contro per pochi giorni Saturno, mentre Marte fino al 30 marzo. In questa giornata Luna in Acquario risveglia l’ottimismo, ma Giove esagera con il cibo.

Toro – In questa giornata, il vostro cielo astrale presenta un turbamento. C’è un’instabilità emotiva difficile da descrivere, ma se andate indietro con il pensiero scoprirete il motivo. Di certo non la paura di amare.

Gemelli – Non è facile e nemmeno simpatico Mercurio in Pesci congiunto a Nettuno. In campo lavorativo siete oggetto di chiacchiere, misurate le parole senza nascondere l’antipatia che provate per qualcuno. Luna-Acquario vi manda baci e carezze. Occhio alle nevralgie.

Astrologia giornaliera da Cancro a Vergine

Cancro – In questa giornata Mercurio vi invita a dare più luce al rapporto d’amore, più vita al matrimonio, più allegria agli amici. Saturno e Marte smettono di essere opposti con l’arrivo della primavera. Bene le collaborazioni.

Leone – Ultimo giorno d’inverno stressante, inizio di stagione anche, Saturno e Marte vanno in opposizione. I single che cercano l’amore devono aspettare che la primavera porti Venere in fiore. Relax anche per i giovani.

Vergine – Fino ad adesso, il mese di marzo si è mostrato discontinuo ma non potete lamentarvi troppo del vostro inverno. Anche la primavera offrirà occasioni professionali imperdibili. In evidenza vita pratica, studio, lavoro, ricerca, affari. Chiudete tutto ciò che non funziona.

Previsioni di giovedì 19 marzo 2020 da Bilancia a Sagittario

Bilancia – Siete molto stanchi e spossati, ma amate follemente il vostro lavoro e avete bisogno di guadagnare per la vostra famiglia. Questa, insolitamente, si annuncia la stagione degli innamoramenti.

Scorpione – Anche nei periodi di apprensioni sapete cavarvela benissimo. Il 20,22 e il 30 marzo sono giornate dure a causa di Saturno e Marte in Acquario, Urano in Toro, che sono pronti a farvi la guerra. Dal 3 aprile Venere sarà in Gemelli e Mercurio resterà nel vostro cielo astrale a lungo. Insomma, siete tra i personaggi del momento.

Sagittario – Domani mattina inizia la primavera, mese dell’Ariete. Nonostante tutto, Mercurio è in aspetto negativo, Luna in Acquario protegge i vostri soldi. Da domenica ci sarà Saturno e il 30 Marte. La prima forza cosmica che fa innamorare uomini e donne è la Luna. Tocca a Venere, Marte, Giove e Saturno smentire o confermare.

L’oroscopo di Branko del 19 marzo da Capricorno a Pesci

Capricorno – Siete state i protagonisti di questa stagione invernale. Domani iniziano i primi fastidi primaverili. Amore e passione per tutte le età. Urano favorisce i nativi intorno agli 80 anni, Saturno 65, Giove 50, Marte 30-40, Venere 20, Mercurio adolescenti, Luna bimbi.

Acquario – Domani inizia la stagione del cuore. L’oroscopo di Branko non intende solo amore, ma anche i rapporti affettivi. Giove ripaga sempre. Nel frattempo, la Luna annuncia qualche insolita proposta, occasione. Domenica arriva Saturno, il 30 Marte.

Pesci – Domani alle 4:50 si conclude il vostro mese astrale, Sole lascia Pesci ed entra in Ariete. I bimbi che nascono entro quell’ora sono Pesci e iniziano la loro vita con un cielo astrale di grande bellezza.