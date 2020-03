“Romina Power è incaz*ata nera…”: Al Bano rompe il silenzio, la cantante voleva fuggire ma…

Al Bano Carrisi parla dove si trovano i figli per l’emergenza Coronavirus

Nel nuovo numero del magazine Oggi è contenuta una lunga intervista ad Al Bano. Il Maestro Carrisi ha parlato di come sta vivendo l’emergenza Coronavirus. Al momento il cantautore si trova a Cellino San Marco insieme all’ex compagna Loredana Lecciso e i loro due figli Jasmine e Bido.

Ma gli altri figli avuti da Romina Power non sono in Italia e purtroppo né possono rientrare e nemmeno partire. Ad esempio Romina Junioer è rimasta bloccata ad Ibiza mentre Cristel è a Zagabria dove vive con Davor Luksic e i loro due bambini Kai e Cassia Ylenia. Mentre l’ex moglie voleva assolutamente tornare negli Stati Uniti ma non ha potuto a causa del blocco degli aerei da parte del Presidente USA Donald Trump.

Romina Power è arrabbiata con Donald Trump

Intervistato dal settimanale diretto da Umberto Brindani Al Bano ha fatto il punto della situazione sui figli all’estero. Dopo aver spiegato dove si trovano la terza e quartogenite avute da Romina Power, il cantante salentino ha detto di trovarsi nella sua Tenuta in Puglia.

Con lui Loredana Lecciso e i due figli rientrati a casa dalle città dove studiavano. Per quanto riguarda l’ex moglie Romina Power, ricordiamo che lei è al momento a Roma per la loro partecipazione come giudice al Serale di Amici 19. M il Maestro ha confessato che loro si vedono solo in trasmissione, non prima.

Di preciso non sa nemmeno lui dove sta lei quando è nella Capitale. “Tra l’altro, se la conosco bene, deve essere inca**ata nera. Voleva a tutti costi tornarsene in America, ma Trump ha bloccato tutti i voli. Benedetta donna, mi sa che dovrà rassegnarsi a stare in Italia per un po’”, ha affermato il cantante.

La confessione di Al Bano e le frecciate di Loredana Lecciso

Nel corso della lunga intervista per il periodico Oggi, Al Bano ha rivelato di non avere paura della malattia in sé, lui si ritiene fatalista e se gli tocca no potrà fare nulla. “Però da qualche tempo stiamo vivendo un momento strano. Prima del Coronavirus in Puglia abbiamo visto il disastro della Xylella, la malattia che ha sterminato i nostri ulivi. Siamo in guerra, contro nemici che abbiamo creato noi con i nostri errori”, ha ribadito l’artista salentino.

Nel frattempo Loredana Lecciso approfitta della presenza del suo ex compagno per lanciare delle frecciatine velenose alla rivale Romina Power. Infatti qualche giorno fa ha condiviso uno scatto che la ritrae abbracciata al Maestro.