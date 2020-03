‘Ma tu ci fai impazzire…’: Belen Rodriguez in versione sadomaso, il top in cinghie mostra più del dovuto (FOTO)

Belen Rodriguez sembra aver trovato il modo giusto per affrontare la quarantena senza dimenticare i suoi follower. Direttamente dal suo profilo Instagram seguito da quasi 4 milioni di fan, la splendida show argentina sta postando dei tutorial che insegnano a truccare e a mantenere la pelle liscia e luminosa proprio come la sua. Chi infatti non desidererebbe essere come lei? A lasciare senza parole, però, il suo outfit in stile sadomaso.

Belen Rodriguez troppo scollata nel video

Belen Rodriguez è senza dubbio una delle giovani conduttrice più belle e sexy del panorama televisivo. La modella argentina riesce sempre a far parlare di se e questa volta ha davvero esagerato. Su Instagram poche ore fa ha postato dei tutorial per le sue fan, dando consigli su come mantenere la pelle liscia e luminosa.

Consigli che il pubblico femminile ha apprezzato molto ma nello stesso tempo ha accontentato anche quello maschile. Belen Rodriguez ha iniziato la diretta con un look esagerato. Oltre ad avere le labbra molto più gonfie del solito a lasciare i follower di stucco è stato il suo top in stile sadomaso che ha messo in evidenza più del dovuto. (Continua dopo la foto)

La modella argentina criticata per la diretta

Ormai chi segue Belen Rodriguez sa benissimo che non sempre riceve bei commenti. Da anni, ormai insieme a sua sorella Cecilia viene attaccata continuamente sia per i propri look ma anche per le loro storie d’amore.

In questo caso la modella argentina è stata presa di mira per il suo outfit poco adatto al momento e alla situazione. Si perchè visto il drammatico momento che sta attraverso in nostro paese a causa del coronvirus in tanti non hanno apprezzato i suoi tutorial sulla bellezza.

Inoltre, qualcuno ha criticato la Rodriguez anche per il suo abbigliamento considerato esagerato. Di sicuro Belen non ha voluto mancare di rispetto a nessuno e vista la sua disponibilità dovuta alla quarantena ha preferito dare qualche suggerimento alle sue seguaci ma a quanto pare non è stata capita.