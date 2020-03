“Hai le scorregge in testa…”: scandalo da Maria De Filippi, ecco cosa è successo dietro le quinte di Amici

Valentin rimprovera Francesca Tocca: il video su Dagospia

A quanto pare la decisione di Maria De Filippi di cacciare Valentin Alexandru Dumitru dalla terza puntata di Amici 19 sarebbe dettata da un comportamento scorretto del giovane danzatore. Infatti nelle ultime ore Dagospia ha postato un video che mostra l’allievo mentre rimprovera Francesca Tocca dietro le quinte del talent show di Canale 5.

“Hai le mani rigide, capisci questa cosa? Sei rigida. Vuoi guidare tu?”, sono queste le parole dette dal ballerino alla professionista. Il tutto è accaduto durante le prove e si vede anche la Tocca chiedere a Valentin di riprovare il pezzo. Ma quest’ultimo visibilmente contrariato ha consigliato alla giovane di cambiarsi e di andare a casa. “Già è tanto che sto calmo e lascio una ragazza con così tante scorregge nella testa a parlarmi così. Te lo giuro”, ha ribadito Alexandru Dumitru.

L’eliminazione di Valentin dal Serale di Amici 19

Chi ha seguito il terzo appuntamento del Serale di Amici 19 sa perfettamente che Maria De Filippi ha consigliato Valentin Alexandru Dumitru di lasciare lo studio definitivamente. La decisione della conduttrice pavese è maturata dopo una forte discussione in diretta con il giovane danzatore.

In pratica la moglie di Maurizio Costanzo ha accusato il ragazzo di essersi comportato malissimo in sala prova con la professionista Natalia Titova. Ma martedì il sito di Roberto D’Agostino ha postato una clip che ha sollevato ulteriori polemiche, anche contro Queen Mary accusata di ricorrere a dei mezzucci per mettere in cattiva luce il danzatore.

Ecco cosa è successo in sala prove

Un paio di giorni fa sul portale Dagospia è spuntato un altro filmato girato in sala prove nella scuola televisiva di Amici. La clip in questione mostra l’ennesimo confronto tra Valentin, danzatore considerato tra i cinquanta talenti del mondo nella sua disciplina, e la professionista Natalia Titova.

Dietro le quinte era presente anche anche la ballerina Francesca Tocca. E a proposito di quest’ultima, negli ultimi giorni sul web è girata voce di un possibile flirt con Alexandru Dumitru. E proprio l’allievo rivolgendosi alla moglie di Todaro ha detto: “Se sei così brava, bene. Trovati due passi che non sai trovarti due passi. Trovati due passi belli e li proviamo se sei capace. Sei capace? Sei capace o no? Sono passi che hanno messo loro, non tu. Tu non sei capace nemmeno di trovarti due passi”.