GF VIP, fuori onda di Alfonso Signorini, non sapeva di avere il microfono aperto: “Questa sera…”

Ieri, mercoledì 18 marzo, è andata in onda una nuova puntata del GF VIP e il conduttore Alfonso Signorini si è reso protagonista di un imbarazzante fuori onda. Come di consueto, il presentatori ha salutato il pubblico da casa prima dello stacco pubblicitario di 120 secondi prima dell’inizio vero e proprio dello show.

In tale occasione, però, il protagonista non si è reso conto di avere ancora il microfono aperto ed ha pronunciato una frase che ha lasciato trapelare tutto il suo malessere. Condurre un programma in un periodo così dedica non è sicuramente una cosa semplice e tutti ieri ne hanno avuto la prova.

La frase fuori onda di Alfonso

Mediaset ha deciso di continuare a mandare in onda il GF VIP. Il reality, però, non continuerà fino alla fine di aprile, ma terminerà qualche settimana prima. La conduzione, però, sta diventando sempre più difficile, specie per il presentatore, che sta mantenendo le redini da Milano e non dal consueto studio di Roma. Ad ogni modo, Alfonso Signorini sta facendo di tutto per mantenere il sangue freddo, ma ieri sera ha fatto una gaffe fuori onda. Il protagonista non era consapevole di avere ancora l’audio aperto.

Dopo aver salutato tutti i telespettatori e annunciato l’inizio del reality show, il giornalista ha mandato i consigli per gli acquisti della durata di due minuti. Subito dopo aver annunciato la pubblicità ha pronunciato una frase molto sentita. Il conduttore ha detto che la serata sarebbe stata pesantissima, e sicuro si sarebbe “impappinato” perché la tensione e la preoccupazione sono evidentemente troppe.

Signorini molto provato dalla situazione

Subito dopo questa gaffe fuori onda di Alfonso Signorini, il collegamento si è staccato ed è partita la pubblicità. Al momento del ritorno, però, il direttore di Chi non ha minimamente menzionato la questione, forse credendo che non si fosse sentito nulla. Ad ogni modo, grazie a questo errore, i telespettatori hanno avuto un’ulteriore prova di quanto sia complicato portare avanti uno show in queste condizioni.

Ad ogni modo, il presentatore ha voluto trattare le vicende legate al Coronavirus nella parte iniziale della trasmissione, nonostante il fulcro non fosse questo. Questa scelta è stata apprezzata, in parte, dai telespettatori, ma ci sono state anche molte critiche.