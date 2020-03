‘Oddio ma chi è?…’:Jonathan Kashanian irriconoscibile, capelli lunghi e rasta (FOTO)

Siamo abituati a vederlo sempre vestito di tutto punto con cappello, camicia e abiti eleganti. A quanto pare Jonathan Kashanian prima di debuttare al Grande Fratello e diventare un personaggio dello spettacolo era completamente diverso da oggi.

Poche ore fa, il conduttore televisivo di Detto Fatto ha postato uno scatto sul suo profilo Instagram dove è apparso totalmente diverso da oggi. Secondo alcuni, addirittura irriconoscibile. Vediamo cosa è successo.

Jonathan Kashanian con capelli lunghi e rasta

Oggi Jonathan Kashanian è riuscito a farsi conoscere non per il suo personaggio creatosi all’interno della casa del Grande Fratello nel 2004 ma bensì per il suo talento. Dopo aver vinto il reality ha preso parte a molti programmi televisivi. Attualmente è conduttore e autore di Modeland e accanto a Bianca Guaccero è al timone di Detto Fatto.

Ha sempre custodito con grande riserbo la sua vita privata e al momento si dichiara single. E proprio sul suo privato dove sappiamo pochissimo, poche ore fa, il giovane modello ha pubblicato uno scatto amacord che ha suscitato molto interesse e forse anche un pò di malinconia.

Molto diverso da oggi, Jonathan Kashanian è apparso sotto alcuni aspetti irriconoscibile. Ora siamo abituati a vederlo in giacca e cravatta, vestito sempre in modo elegante e sopratutto senza capelli. Beh, a quanto pare all’età di 20 anni era completamente l’opposto. Vestito in modo casual, con jeans e maglietta e tantissimi capelli neri racconti in un elastico. (Continua dopo il post)

Nessun addio al suo show

L’assenza di Bianca Guaccero ha allarmato i telespettatori che sono molto affezionati a Detto Fatto. La cancellazione della puntata di martedì scorso ha fatto ipotizzare una sospensione del programma a causa dell’emergenza Coronavirus. A fare chiarezza ci ha pensato Jonathan che ha raccontato cosa sta succedendo dietro le quinte.

L’esperto di gossip ha rassicurato i fan, svelando sui social che lo show continuerà ad andare in onda. “Finché mi chiamano in Rai per lavorare in un programma che io ho deciso di fare da questo ottobre, io ci sarò – ha assicurato su Instagram.