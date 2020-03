Proposta di matrimonio al GF VIP, confessione inattesa: “Per anni l’ho nascosta” (VIDEO)

La puntata di ieri del Grande Fratello VIP è stata davvero molto particolare. I concorrenti erano molto provati e alquanto tesi per la situazione che sta vivendo tutta l’Italia. Ad ogni modo, nonostante i problemi, i colpi di scena e i momenti belli non sono mancati. Ad un certo punto della diretta, ad esempio, c’è stata una proposta di matrimonio inaspettata da parte di un concorrente del GF VIP.

Il protagonista di questo gesto romantico è stato Antonio Zequila. L’attore, però, ha sempre tenuto molto nascosta la sua storia d’amore. Il protagonista ha deciso, addirittura, di chiamare con nome diverso la sua compagna per tutelare la sua privacy, ma perché?

La confessione di Antonio Zequila al GF VIP

Essere personaggi dello spettacolo implica necessariamente il graduale affievolimento della privacy. Proprio per tale ragione, l’unico modo per salvaguardare questo ambito è quello di mantenere dei segreti e cercare di essere anche bravi nel farlo. Questo è stato un po’ il comportamento di Antonio Zequila, il quale ha sempre detto di essere fidanzato con una donna di nome Marina.

Il concorrente, però, è sempre stato molto reticente sulla questione, al punto che nessuno si aspettava che potesse fare addirittura una proposta di matrimonio in diretta al GF VIP. Tutto è partito dal messaggio romantico che la sua compagna gli ha voluto mandare. La donna, però, si è inaspettatamente firmata come Ines. A quel punto, tutti si sono chiesti chi fosse e l’attore ha svelato tutto. (Clicca qui per il video)

La proposta di matrimonio

Antonio ha raccontato di aver sempre voluto tutelare la sua donna al punto da chiamarla pubblicamente con un nome diverso. Il motivo risiede nel fatto che è un medico e non ha nessuna intenzione di entrare in vicende inerenti il gossip e i pettegolezzi. Ad ogni modo, in occasione della puntata di ieri, Zequila le ha fatto la proposta di matrimonio nella casa del GF VIP.

Nel caso specifico, ha detto che, una volta uscito e finita la pandemia, avrebbe voluto convolare a nozze con lei. Tutti sono rimasti spiazzati ed hanno accompagnato il momento con un caloroso applauso. Signorini ha, poi, ironicamente chiesto se avesse invitato tutti i presenti al suo matrimonio e lui ha glissato un po’ la questione.