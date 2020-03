Grande Fratello Vip, diciassettesima puntata: due eliminazioni, il primo finalista e i nominati della settimana

Due eliminazioni, il primo finalista e le nuove nomination. Ecco tutto quello che è successo nella puntata del Grande Fratello Vip

Grande Fratello Vip: due eliminazioni e il primo finalista

Mercoledì 18 marzo è andata in onda la diciassettesima puntata di Grande Fratello Vip condotta da Alfonso Signorini. Anche questa volta, a causa dell’emergenza legata al coronavirus, Alfonso Signorini ha condotto il programma da uno studio di Cologno Monzese a Milano. In studio con lui Pupo. Il televoto vedeva a rischio eliminazione Adriana Volpe, Antonella Elia e Fabio Testi. Ebbene, l’eliminato della diciassettesima puntata è stato Fabio Testi.

Tuttavia, Alfonso Signorini ha comunicato, nel corso della puntata, che ci sarebbe stata una seconda eliminazione e l’elezione del primo finalista. Adriana e Antonella, reduci dal precedente televoto, hanno iniziato una catena di salvataggio in cui sono rimasti esclusi Sossio Aruta, Licia Nunez, Valeria Marini e Teresanna Pugliese.

A insaputa dei concorrenti, il pubblico da casa ha votato per eleggere il primo finalista mentre il meno votato avrebbe dovuto lasciare immediatamente il reality. Il pubblico ha deciso che Sossio Aruta è il primo finalista di questa quarta edizione del Grande Fratello Vip, mentre Valeria Marini, la meno votata, è stata definitivamente eliminata dal reality.

Le nomination

Alla fine della puntata, dopo le consuete nomination, altre tre donne sono state indicate come le nuove nominate della settimana. Si tratta di Antonella Elia, Fernanda Lessa e Licia Nunez. Chi dovrà lasciare il Grande Fratello Vip?

Gli scontri

Alfonso Signorini ha iniziato anche questa puntata in evidente difficoltà ed emozione vista la drammatica situazione dell’Italia. Il conduttore ha mostrato i video di quando i vip hanno potuto sentire i loro familiari ed è stato un momento di forte commozione. Tuttavia, c’è stato poi spazio per le consuete dinamiche della Casa.

Licia Nunez e Antonella Elia hanno avuto un forte scontro anche in diretta e hanno detto che non è possibile recuperare quell’amicizia che avevano instaurato all’inizio del programma. Il conduttore ha messo a confronto, per l’ultima volta, anche Antonella Elia e Valeria Marini con una sorta di intervista doppia. Anche in questo caso le due showgirl non hanno seppellito l’ascia di guerra. Voi che cosa ne pensate della puntata? Chi vorreste come vincitore di questa edizione?