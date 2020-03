“Alza il c*lo da quella sedia e…”: Caterina Balivo sommersa dalle critiche per la spesa online [FOTO]

La sospensione di Vieni da me per l’emergenza Coronavirus

Da circa una settimana anche Caterina Balivo si trova a casa a rispettare la quarantena per l’emergenza Coronavirus. Infatti i vertici di Viale Mazzini hanno deciso di sospendere Vieni da me sostituendolo con una versione più allungata de La vita in diretta di Lorella Cuccarini e Alberto Matano.

Essendo lontano dal piccolo schermo la professionista napoletana sta a contatto con i fan attraverso il suo seguitissimo account Instagram. Sul social posta il suo quotidiano fatto di giochi con i figli, leggere dei libri e rispondere alle domande dei follower.

La conduttrice di Vieni da me e la confessione sul marito

Domenica scorsa Caterina Balivo è intervenuta via Skype allo Speciale di Italia Sì condotto da Marco Liorni. In quell’occasione la professionista partenopea ha confessato di aver preso delle precauzioni per l’emergenza che ha colpito il nostro Paese. La conduttrice di Vieni da me ha confessato che da circa dieci giorni non dorme più col marito Guido Maria Brera.

Il motivo? A svelarlo è stata lei stessa: “Se ci ammaliamo chi pensa ai bambini? I nonni sono lontani”. Le precauzioni, anche in ambito domestico, non sono mai troppe”. Quindi sembra proprio che Caterina abbia preso alla lettera le direttive emanate dal Governo.

Caterina Balivo si lamenta dell’impossibilità di fare la spesa online

Tuttavia nelle ultime ore Caterina Balivo è finita al centro delle polemiche per un post che ha condiviso sul suo account Instagram. La conduttrice di Vieni da me, infatti, ha affrontato la questione spesa con coloro che la seguono sul social network. Mettendo una foto che la ritrae seduta sul divano con un PC tra le mani, la donna ha scritto: “Ragazzi è da giorni che provo a fare la spesa online, ma niente. Tutte le date sono “full” fino a fine marzo per qualsiasi supermercato. Adesso è vero che non so cucinare, però qualcosa dovremo preparare eh. A voi come va?! #restiamoacasa #andràtuttobene”.

Le parole della napoletana non sono piaciute a gran parte del popolo del web che non ha perso tempo a criticarla. Alcuni le hanno consigliato di imparare a cucinare mentre altri di alzare il suo lato B e recarsi lei personalmente al supermercato. Ecco il post in questione: