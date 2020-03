Alfonso Signorini commenta quello che è successo ad Amici 19: le parole su Maria De Filippi

Alfonso Signorini ha commentato il comportamento inaspettato di Maria De Filippi durante la terza puntata del Serale di Amici 19

Amici 19: Alfonso Signorini interviene sulla polemica

Alfonso Signorini non è solamente il conduttore della quarta edizione del Grande Fratello Vip. È anche un professore di Amici 19. Infatti, chi ha seguito il daytime di questa edizione del talent sa perfettamente che Alfonso ha tenuto delle lezioni ai ragazzi sull’interpretazione dei testi. Oltre ad essere un giornalista e un conduttore, è anche un insegnante di lettere. Per questo motivo si è affezionato molto ai ragazzi, soprattutto ai cantanti ovviamente.

In questi giorni sta continuando la polemica relativa agli ultimi avvenimenti di Amici 19 e anche Alfonso Signorini ha detto la sua opinione su quello che è successo. Ricordiamo in breve che Javier ha avuto una reazione di rabbia e ha lasciato lo studio, Valentin ha espresso la sua voglia di andarsene. Maria De Filippi ha avuto un comportamento diverso con i due ballerini. Ha perdonato il primo e ha eliminato immediatamente il secondo.

Alfonso Signorini: le parole su Maria De Filippi

Il comportamento di Maria De Filippi ha agitato molto il web e i social. Non si contano i commenti delle persone che hanno scritto di essere rimasti davvero delusi dalla conduttrice. Ospite in una diretta Instagram del settimanale Chi, Alfonso Signorini ha commentato quanto successo ed ha ammesso che anche lui è rimasto davvero stupito della reazione di Maria.

Tuttavia, in questi giorni stanno circolando dei video che testimoniano la maleducazione di Valentin. Il conduttore, quindi, ne ha dedotto che Maria non volesse più il ballerino nella trasmissione e alle sue parole ha colto l’occasione per sbatterlo fuori. Secondo lui, proprio per tutto quello che è successo, la quarta puntata di Amici 19 sarà imperdibile.

I tre video su Valentin

A sorpresa, nei giorni successivi alla terza puntata, nel web sono spuntati dei video contro Valentin. Nel primo il ballerino si mette al di sopra di Natalia Titova e parla di correzioni, tagli della musica, telecamere. Inoltre, discute con Francesca Tocca. Uno scontro con Francesca è anche il contenuto del secondo video.

Nel terzo, Valentin viene tacciato di bullismo, violenza e omofobia per aver insultato Javier. Secondo il ballerino di latino americano Javier “sembrava un gay” quando ballava e quando parlava. Inoltre, l’ha minacciato fisicamente dicendo che non gli importava della presenza delle telecamere.