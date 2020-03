L’Eredità, il campione Gabriele mette nei guai Rai e Flavio Insinna: “Rimarrà nella storia…”

Vittoria inedita a L’Eredità

Nella puntata de L’Eredità andata in onda mercoledì 18 marzo 2020 c’è stata una vittoria anomala. Infatti il campione Gabriele è riuscito a superare La Ghigliottina portandosi a casa ben 90 mila euro ma purtroppo non ha potuto festeggiare con nessuno. Infatti, oltre al conduttore Flavio Insinna nello studio 6 del centro Fabrizio Frizzi di Roma non c’erano altre persone.

Ricordiamo, infatti, che a causa del decreto Covid-19 le trasmissioni televisive devono essere prive di spettatori. Dopo il trionfo l’attore romano ha chiamato a sé il ragazzo dicendogli: “Non c’è nessuno. Non ci sono le professoresse, siamo solo io e te. Fai il giro del tavolo e vieni qui”. Purtroppo non si sono potute stringere la mano, tuttavia tra i due si sono taccati gomito con gomito.

Flavo Insinna e Gabriele festeggiano da soli in studio

Il campione Gabriele è riuscito ad indovinare la parola ‘Intervista’ portandosi a casa una somma interessante. Infatti il padrone di casa Flavio Insinna gli ha consegnato ben 90 mila euro in gettoni d’oro, una somma che fa tremare la Rai. A quel punto il conduttore romano rivolgendosi al ragazzo gli ha detto che dopo questa vincita di sicuro un’intervista gliela faranno.

Mentre per l’assenza di festeggiamenti in studio l’artista ha ribadito che sicuramente rimarrà nelle teche della Rai perché è la prima volta che succede una cosa del genere. A quel punto Insinna ha afferrato una bottiglia di spumante dandone un’altra al campione Gabriele. Rispetto alle altre volte hanno brindato loro due, infatti non erano presenti nemmeno le Professoresse de L’Eredità.

La prossima settimane verranno trasmesse le repliche de L’Eredità

E a proposito delle Professoresse, quello di mercoledì è il secondo appuntamento de L’Eredità senza di loro. Per questo motivo il conduttore Flavio Insinna ne ha approfittato per salutarle: “Non abbiamo le professoresse, ma almeno riusciamo ad avere la musica, grazie alla regia”.

Ricordiamo che dalla settimana prossima il game show del preserale di Rai Uno terminerà le puntate inedite. Quindi, come è accaduto con i Soliti Ignoti – Il Ritorno di Amadeus, anche il gioco con La Ghigliottina andrà in replica fino a data da definire.