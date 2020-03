Veronica Burchielli rompe il silenzio su Alessandro Zarino: “Cose da sapere…” (FOTO)

In questi giorni di quarantena per tutti, molti personaggi popolari stanno trascorrendo il loro tempo a chiacchierare con i fan di Instagram. Tra questi, anche l’ex corteggiatrice e tronista di Uomini e Donne Veronica Burchielli ha deciso di intrattenere i fan rispondendo anche ad alcune domande su Alessandro Zarino.

Molti utenti le hanno chiesto di spiegare come stiano realmente le cose tra lei e il napoletano e la ragazza ha esaudito le richieste. Ad ogni modo, le sue risposte sono state alquanto vaghe e controverse. Cerchiamo di capirci meglio.

Le risposte vaghe di Veronica Burchielli

In queste ore, Veronica Burchielli ha svelato di essere costretta a trascorrere questi giorni lontano da Alessandro Zarino. La coppia, purtroppo, abita in due località diverse e lontane, pertanto, non hanno la possibilità di incontrarsi. Nel corso del botta e risposta con i follower, la protagonista ha anche detto di non poter trascorrere il compleanno del suo fidanzato insieme a lui.

Successivamente, poi, altri utenti sono entrati maggiormente nel dettaglio e le hanno chiesto di spiegare meglio come stiano le cose tra loro. A questa domanda, l'ex tornista ha risposto in modo un po' controverso. La fanciulla ha spiegato che se ci fossero cose da chiarire, sicuramente provvederebbe prima a parlare con il suo compagno. In seguito, però, sarebbe sua premura informare tutte le persone che hanno sempre creduto nel loro amore.

Il silenzio di Alessandro Zarino

Un altro utente, invece, le ha chiesto se si sia mai innamorata davvero. Ebbene, la risposta a questo quesito è stata alquanto vaga. Veronica Burchielli non ha risposto subito si dichiarando di essere innamorata di Alessandro Zarino. Piuttosto ha detto che nella vita ha ancora molto da imparare e da scoprire. Insomma, le sue risposte sono state alquanto evasive e generiche, al punto da confondere un po’ la mente dei fan.

Sicuramente Veronica non ha palesato l’esistenza di una crisi con il suo fidanzato, tuttavia, non ha neppure parlato di un momento completamente serio e disteso. Alessandro, nel frattempo, non è minimamente intervenuto nella vicenda. Il ragazzo sta continuando ad intrattenere i fan in quarantena mostrando degli esercizi da svolgere in casa.