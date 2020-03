Il Paradiso delle Signore record, supera in ascolti Il Segreto

Il Paradiso delle Signore fa ascolti record e batte Il Segreto. La soap di Rai 1 con protagonisti Roberto Farnesi, Vanessa Gravina, Alessandro Tersigni e Gloria Radulescu in queste settimane, complice anche il Coronavirus che sta costringendo gli italiani a rimanere a casa, è cresciuta molto in ascolti. Il Paradiso sta facendo fare al pomeriggio della prima rete risultati che, in quella fascia, non vedeva da anni.

Partita con ascolti bassi il 10 settembre 2018, con poco più di un milione di spettatori, negli scorsi giorni ha toccato quota 2 milioni e mezzo. Un ascolto per Il Paradiso delle Signore da record. Il tutto merito alla grande qualità del prodotto, che si prefissa come obiettivo quello di far rivivere l’Italia degli anni 60′. Nel cast, tanti attori di alto livello come Vanessa Gravina, Antonella Attili e Giorgio Lupano.

Il Paradiso delle Signore, la nascita come fiction serale

Il Paradiso delle Signore, la soap dei record, andò per la prima volta in onda nel 2015, ma in prima serata. Il cast era totalmente diverso rispetto ad ora. I protagonisti erano Giusy Buscemi e Giuseppe Zeno, nei panni di Teresa Iorio e Pietro Mori, gestore del magazzino che dà il nome alla serie.

Alla fine della seconda stagione, Pietro Mori viene sparato e nella terza, la prima in versione soap, si scopre che muore ed a prendere le redini del magazzino ci pensa il suo amico Vittorio Conti, interpretato da Alessandro Tersigni, unico attore “superstite”, in quanto tale personaggio è presente fin dalla prima stagione.

La soap Rai supera Il Segreto

Incredibile, ma vero. Per la prima volta Il Paradiso delle Signore realizza un ascolto record e migliore della soap rivale, ossia Il Segreto in onda su Canale 5. Le due serie, attualmente, vanno in onda in fasce orarie diverse, ma da ottobre a metà gennaio andavano in onda quasi in contemporanea.

Nella giornata di mercoledì 18 marzo, Il Paradiso delle Signore ha realizzato 2.524.000 spettatori con il 16,10% di share, mentre Il Segreto 2.338.000 spettatori con il 14,74%. Un grande risultato per la fiction Rai che dimostra, anche nella fascia pomeridiana dove ha sempre faticato, di realizzare grandi ascolti. A causa del Coronavirus, le riprese del Paradiso però sono state sospese e non sappiamo con sicurezza, se questa quarta stagione andrà in onda interamente o dovremo aspettare settembre per il finale.