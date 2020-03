Antonella Elia GF Vip, il compagno Pietro Delle Piane “Ti aspetto per cospargerti di miele”

Pietro Delle Piane ha confortato la compagna Antonella Elia durante il colloquio organizzato dal GF Vip vista l’emergenza coronavirus, le ha detto che la cospargerà di miele

L’emergenza coronavirus ha fatto cambiare i programmi del GF e vista la situazione ha deciso di far parlare i concorrenti con i propri cari. Anche Pietro Delle Piane, compagno di Antonella Elia, ha parlato con lei e ha avuto la possibilità di ascoltarla. Il loro colloquio è stato emozionante e la conduttrice nel sentire il fidanzato si è messa a piangere.

E’ stato però proprio il compagno a confortarla e le ha detto che l’attende fuori per cospargerla di miele dalla testa ai piedi. Antonella mentre parlava di Pietro con i compagni ha detto che sperava che in studio ci fosse anche lui visto che lei era in nomination. A ricordarle che ciò non era possibile è stata Adriana Volpe, che ha aggiunto che comunque non lo poteva baciare.

Antonella Elia sperava che in studio ci fosse Pietro

Quanto detto dalla Elia ha dimostrato come la showgirl non abbia capito nulla delle restrizioni emanate dal Governo per combattere il virus Covid 19. E quindi sperava davvero di avere un faccia a faccia con Pietro, ma è chiaro che questo non è stato possibile.

Dal canto suo, Pietro Delle Piane è stato molto impegnato nelle ultime settimane. Il compagno della Elia è stato ospite a Live Non è la D’Urso e lunedì scorso era anche nel cast de Il Commissario Montalbano. Delle Piane vestiva i panni del capo anti-terrorismo Marchica.

Gli impegni dunque lo hanno tenuto lontano da Antonella Elia e la gieffina varie volte ha espresso la volontà di rivederlo e riabbracciarlo. Antonella aveva però come scopo quello di chiarire la vicenda delle foto che lo vedevano insieme alla sua ex Fiore Argento.

La Elia ha spesso chiesto un confronto con il compagno

La vicenda è stata di per sé poco chiara e sono in molti a pensare che la coppia sia pronta per lasciarsi. Ne è convinto infatti Giovanni Ciacci che a Live non è la d’Urso ha ricordato come la showgirl avesse espresso il desiderio di troncare la storia.

Tuttavia, dalla Elia al momento arriva solo la richiesta di vedere il suo Pietro per un chiarimento. La showgirl sembra aver fretta di capire cosa è veramente accaduto. Però ha detto anche di non aver bisogno di dimostrazioni plateali e vista la situazione quando uscirà dalla casa del GF gli parlerà a quattr’occhi.