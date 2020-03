Valeria Marini Gf Vip pace fatta con mamma Gianna “Non ci sentivamo da settembre”

Ha fatto pace con la mamma la showgirl Valeria Marini, non si sentiva da settembre con lei, Gianna Orrù ha chiesto di parlare al telefono con la figlia

La situazione che stiamo vivendo tutti non è certamente delle migliori e l’emergenza coronavirus è piombata stravolgendo le nostre vite. Tuttavia, nelle disgrazie possono accadere anche delle cose positive e bisogna coglierle sul momento.

E’ quanto accaduto fra la showgirl Valeria Marini e la madre, che non si sentivamo da tempo. La stessa Marini ha specificato che lei e la mamma non si sentivano dal mese di settembre. Le due donne si erano allontanate ed era calato il gelo fra loro.

Ma l’emergenza del virus ha fatto scattare la molla nel cuore di entrambe e le ha ravvicinate. A dirlo è stato Alfonso Signorini, che ha descritto quanto accaduto in questi giorni tra Valeria e la madre Gianna Orrù.

Valeria Marini e la madre si sono sentite al telefono

La preoccupazione per la madre visto quanto sta accadendo fuori dalla Casa del GF ha portato Valeria a chiedere di avere un contatto con lei. La Marini voleva sapere come stava la madre e non ci ha pensato due volte a domandarlo alla produzione. Gli autori hanno quindi deciso di assecondare la richiesta della Marini e così, qualche giorno fa, le hanno dato la possibilità di sentire la madre.

Valeria e Gianna si sono sentite al telefono dopo una lontananza che durava da settembre. L’occasione di emergenza è stata quindi un evento che a loro ha portato, in un certo senso, fortuna, perché le ha riavvicinate. In questa sventura vedere due persone che si vogliono bene fare pace è una speranza e una vera gioia.

La mamma Gianna Orrù si era allontanata dalla figlia

La Marini ha parlato con i coinquilini del meraviglioso rapporto che la legava alla madre e di come le loro strade improvvisamente si fossero divise. Valeria lo aveva anche ribadito in un’intervista rilasciata prima di entrare nella Casa del GF Vip.

In quell’occasione aveva detto di essere stata molto male per il fatto che la madre non la volesse vedere. Ha anche confessato di essere disperata per quanto accaduto e di non sapere cosa fare. A darle l’occasione per il riavvicinamento è stato il coronavirus, un’emergenza che ha significato per loro due una unione e per tutti una speranza. Un momento di gioia in un periodo così buio.