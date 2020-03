Sossio Aruta Gf Vip, sorpresa per l’ex cavaliere di UeD scoppia in lacrime (FOTO)

Al GF Vip sorpresa per Sossio Aruta, alla vista della figlia Bianca l’ex cavaliere di UeD scoppia in lacrime, scopriamo cosa è successo

La puntata del Grande Fratello Vip andata in onda mercoledì 18 marzo è stata piena di sorprese. In evidenza sono state messe le liti fra Valeria Marini, Licia Nunez e Antonella Elia, ma anche quella tra Teresanna Pugliese e Sossio Aruta.Questi due sono stati proprio protagonisti della puntata e insieme a Valeria sono andati entrambi in una seconda nomination che prevedeva una ulteriore eliminazione.

Ad essere eliminata è stata Valeria Marini, ma il colpo di scena è stata la preferenza del pubblico verso Sossio. Infatti, è stato Aruta il più votato e quindi è andato dritto alla finale. Uno choc per la Marini che comunque ha detto di essere ugualmente contenta. Aruta è stato il preferito con il 39% voti. Non appena Alfonso lo ha svelato agli inquilini tutti hanno esultato di gioia.

Sossio Aruta è in finale

L’ex calciatore non credeva alle proprie orecchie e ha abbracciato tutti con fervore. Ha anche ringraziato il pubblico da casa che lo ha votato e ha espresso la sua gioia con calore. Anche se è stato fra gli ultimi ad entrare nella casa è riuscito a conquistarsi la simpatia del pubblico.

Ironico e spontaneo, Sossio appare a tutti come il ragazzo della porta accanto e ha portato una ventata di simpatia all’interno della casa. Anche se spesso è stato irruente, come nella lite con Teresanna, ha riconosciuto di aver sbagliato e ha anche chiesto scusa.

Aruta è dunque in finale e Alfonso Signorini gli ha anche regalato un momento di gioia infinita. In un video tutti hanno potuto vedere la piccola Bianca imboccata dalla mamma Ursula che gli ha fatto gli auguri per la festa del papà. (Continua dopo la foto)

Nel video la piccola Bianca con Ursula

Nel messaggio inviato da Ursula a nome della piccola gli ha augurato il meglio per la festa del papà. Gli ha ricordato che è la sua piccola principessa e che è felice che la sua mamma lo ha scelto come suo papà.

Un messaggio che ha emozionato Sossio Aruta e lo ha fatto scoppiare in lacrime. Alla vista di Bianca Sossio si è sciolto e ha anche detto agli altri figli che avrò sempre cura di loro. L’emozione è stata molto forte e anche gli altri concorrenti avevano gli occhi lucidi.