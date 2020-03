Caterina Balivo non rispetta la quarantena e scappa di casa (VIDEO)

La conduttrice Caterina Balivo in un momento di sconforto ha interrotto la quarantena, ma solo per andare dalla vicina di casa al piano di sotto

Non tutti hanno la pazienza di stare sempre in casa, ma vista l’emergenza coronavirus si sta tentando in tutti i modi di collaborare. Anche i vip stanno facendo lo stesso, ma qualcuno ha deciso di sgarrare. A farlo è stata la conduttrice Caterina Balivo, che ha interrotto la quarantena.

Ma cosa ha fatto la conduttrice? Ieri ha avuto un momento di sconforto e ha pensato di interrompere la quarantena. La Balivo da una settimana è in casa con tutta la famiglia e sta cercando di rispettare come tutti le regole. Ma stanca di stare isolata ha compiuto un gesto che molti hanno considerato da pazzi. E cosa ha fatto? Beh, ha pensato bene di scendere al piano di sotto dalla vicina di casa.

Caterina Balivo scende dalla vicina al piano di sotto

Da diversi giorni Caterina Balivo è rimasta chiusa in casa insieme alla sua famiglia, e ha cercato di rispettare l’auto quarantena come previsto dal decreto. Nonostante i suoi impegni casalinghi e di lavoro, che comunque sono rimandati a causa dell’emergenza sanitaria, la conduttrice ha perso il controllo.

Infatti, la Balivo è scappata di casa ed è scesa al piano di sotto dalla sua vicina. Ha trasgredito alle regole, come è stato reso noto sul suo profilo social, e con indosso gli occhiali da sole è uscita. La quarantena impone di uscire solo in caso di emergenza, ma la Balivo non è apparsa preoccupata ed è uscita lo stesso. Il video postato sulle sue storie Instagram la ritrae mentre scende le scale sorridendo.

La Balivo nel video sorride ironica

Il video pubblicato sul profilo social di Caterina Balivo la ritrae quindi mentre sta scendendo le scale e con indosso un outfit colorato. La conduttrice indossa anche gli occhiali da sole e quindi sembrava dovesse uscire per andare fuori a passeggiare.

Ma invece si è recata semplicemente dalla sua vicina al piano di sotto, e non è andata in giro per la città. La conduttrice ha detto che stava portando alla signora una spazzola in cambio di una teglia di parmigiana fatta in casa.

Fra risate e battute ironiche il video di Caterina ha fatto il giro del web e ha conquistato tutti per la sua simpatia e allegria. Un momento di svago in questo periodo tragico.