Clizia Incorvaia svela un reteoscena su Piero Chiambretti, poi la dedica a Paolo (FOTO)

Dopo la diffusione della notizia relativa alla positività di Piero Chiambretti al Coronavirus, molti VIP sono stati costretti a mettersi in quarantena, tra questi anche Clizia Incorvaia. L’ex concorrente del GF VIP sta trascorrendo la quarantena a casa dei suoi genitori in Sicilia insieme a sua figlia.

La protagonista, quindi, ha molto tempo per parlare con i suoi fan di Instagram. Per tale ragione, ha deciso di fare qualche precisazione in merito a quanto accaduto al conduttore e poi ha parlato anche di Paolo Ciavarro.

Il retroscena di Clizia su Piero Chiambretti

Clizia Incorvaia è, attualmente, costretta alla quarantena forzata dopo essere stata ospite di Piero Chiambretti. La donna ha voluto mostrare tutta la sua vicinanza al presentatore e poi ha rivelato anche un aneddoto che lo riguarda. Nel caso specifico, l’ex gieffina lo ha voluto ringraziare per averle dato la possibilità di emergere nel mondo della televisione quando era ancora una ragazzina. Grazie a lui, infatti, dopo la laurea ha potuto mettere piede in tv per rivestire i panni della principessa delle fiabe nel Chiambretti Night.

Proprio per questo, lei deve tutto al presentatore e non smetterà mai di ringraziarlo. In un momento così difficile per lui, la donna gli ha voluto mostrare tutta la sua vicinanza e riconoscenza. In seguito, la protagonista ha voluto mandare un pensiero anche al suo Paolo Ciavarro.

La dedica d’amore dell’Incorvaia a Paolo

Oltre alla dedica a Piero Chiambretti, Clizia Incorvaia ha voluto ricordare come nella storia con Paolo ci fosse la ricorrenza del numero 8. L’8 gennaio, infatti, ha avuto inizio il GF VIP. L’8 febbraio si è scambiata il primo bacio con Ciavarro. L’8 marzo è stato il loro mesiversario e, infine, l’8 aprile si concluderà l’esperienza del reality show. Il numero 8, se capovolto, simboleggia l’infinito e questa cosa per Clizia non è affatto un caso, ma un segno del destino.

Infine, la dama ha menzionato la sua quarantena ed ha detto di aver raggiunto la Sicilia prima che scoppiasse la bufera. Questo è il motivo per il quale si trova lì insieme ai suoi genitori.