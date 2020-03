Amici 19: diffuso un secondo video di Valentin in sala prove, questa volta litiga con Francesca Tocca

In rete è stato diffuso un altro video inedito sul comportamento in sala di Valentin. Il ballerino è sotto attacco? Ecco che cosa sta succedendo

Come sapete, alcuni giorni fa Dagospia ha diffuso un video che provava quanto detto da Maria De Filippi nella terza puntata del Serale. Valentin sarebbe stato davvero irrispettoso nel corso della sua presenza ad Amici 19, tanto che si è permesso di correggere più volte l’insegnate Natalia Titova.

Effettivamente nel video diffuso dalla testa giornalistica di Roberto D’Agostino si vede Valentin parlare di passi che la maestra non deve cambiare, di telecamere che devono seguire i ballerini. Inoltre, il ballerino si mette a discutere con Francesca Tocca, la professionista che lo ha affiancato nel talent.

Ebbene, adesso è la volta di un secondo video, questa volta diffuso da FanPage. Questa volta il ballerino di latino americano è alle prese con un litigio con Francesca Tocca. Valentin usa delle frasi non molto carine nei suoi confronti: “Hai le mani rigide, sei troppo rigida, lo capisci? Vuoi guidare tu? Adesso non ti dico niente perché siamo microfonati, cambiati, vai a casa e tranquillizzati. Già è tanto che sto calmo e lascio una ragazza con tante scorregge nella testa a parlarmi così”.

In molti si stanno chiedendo nel web: ma qual è lo scopo della diffusione di questi video? Chi lo sta facendo? In migliaia stanno continuando da giorni a parlare di questo argomento sui social.

Per la maggior parte delle persone la produzione di Amici 19 ha rilasciato questi video (mai andati in onda nei vari daytime) per mettere in cattiva luce il ballerino dopo lo scontro avuto con Maria De Filippi. Sembra che gli autori vogliano fare di tutto per provare che la conduttrice aveva ragione. Ma qualcosa non torna.

Infatti, Valentin e Francesca, ad esempio, hanno iniziato a seguirsi su Instagram e non fanno altro che pubblicare video di coreografie fatte insieme nel programma con tanto di cuoricini. Anche l’insegnante Natalia Titova lascia qualche like sul profilo del ballerino. Ma allora qual è la verità su questa vicenda?