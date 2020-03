Mara Venier vittima di una truffa: Striscia la Notizia continua la battaglia contro i guadagni bitcoin

Mara Venier coinvolta a sua insaputa delle truffe con la criptovaluta

Da tempo Striscia la Notizia si occupa di smascherare coloro che fanno i furbetti su internet promettono ai malcapitati di ottenere dei facili ed enormi guadagni coi bitcoin.

Ovviamente è solo una grande truffa che può mettere in ginocchio a tutte quelle persone ingenue che gli incappano. Tra le vittime di questa truffa via web non ci sono solo coloro che vengono contattati da finti broker online, ma anche i personaggi del mondo dello spettacolo.

Quest’ultimi, senza il loro consenso, vengono sfruttati per pubblicizzare dei finti investimenti con tanto di ricavi. Senza saperlo anche la conduttrice di Domenica In, Mara Venier è stata coinvolta in questa truffa. Andiamo a vedere cosa ha detto lei.

Striscia la Notizia mette al corrente Mara venier della truffa

A quel punto il tg satirico Striscia la Notizia ha deciso di contattare telefonicamente Mara Venier per metterla al corrente di quello che è accaduto. A chiamarla è stato lo storico inviato del tg satirico Riccardo Trombetta. “Ma io li querelo sti figli de….”, ha sbottato la padrona di casa di Domenica In, totalmente all’oscuro dell’uso della truffa sul web.

Infatti dopo quella di altri personaggi del mondo dello spettacolo è stata utilizzata la sua immagine per pubblicizzare questi affari con i bitcoin. Ma nel servizio mandato in onda dal programma di Antonio Ricci è stato specificato con una dicitura ‘La nostra Mara Venier’. Quindi si tratta di Francesca Manzini, l’imitatrice che ad inizio marzo ha affiancato Gerry Scotti alla conduzione.

