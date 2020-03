Il Paradiso delle signore trama 20 marzo: Luciano rifiuta Clelia, ma lei fa una pazzia

L’ultima puntata della settimana del Paradiso delle signore, di venerdì 20 marzo, sarà caratterizzata da un colpo di scena per Clelia e Luciano. I due si desiderano da sempre, ma qualche imprevisto ha sempre ostacolato il loro amore. Adesso che il matrimonio tra Silvia e il ragioniere è volto al termine, almeno per lui, le cose potrebbero prendere una piega diversa.

Il Cattaneo, però, compirà un gesto inaspettato lasciando senza parole la Calligaris. Nello shopping center, intanto, si respirerà molta tensione a causa dell’allestimento delle nuove vetrine arricchite dagli abiti della nuova collezione. La più agitata sarà, ovviamente, Gabriella.

Brutto colpo per Marta e Vittorio al Paradiso delle signore

Nel corso dell’episodio del 20 marzo del Paradiso delle signore vedremo che Gabriella si recherà a casa di Salvatore all’alba. La fanciulla sarà vestita di tutto punto quando busserà alla porta del giovane Amato. Nonostante i recenti dissapori, la ragazza gli chiederà di accompagnarla al grande magazzino per controllare la vetrina prima dell’apertura. Intanto, vedremo che Marta e Vittorio verranno a conoscenza di una triste verità.

I due protagonisti riceveranno i risultati delle analisi della moglie di Conti e la situazione non sarà affatto positiva. Gli esiti, infatti, confermeranno che la donna non può avere figli. La disperazione dei due protagonisti, ovviamente, sarà alle stelle. Anche in casa Cattaneo si respirerà un clima parecchio teso. Silvia e Luciano, ormai, saranno sempre più distanti, ma questo non spingerà il ragioniere a gettarsi tra le braccia di Clelia.

Trama 20 marzo: la pazzia di Clelia

Luciano, infatti, si renderà protagonista di un gesto spiazzante, dal momento che dirà alla capocommessa di non poter stare con lei. Cattaneo le paleserà l’impossibilità ad accoglierla nella sua vita, in quanto le cose sarebbero troppo complicate. La donna incasserà il colpo, ma non riuscirà a capacitarsi di questa decisione. Ad ogni modo, durante la puntata del 20 marzo del Paradiso delle signore vedremo che Clelia accetterà di uscire con Ennio per gettarsi la storia con il padre di Federico alle spalle.

Dopo un primo momento di titubanza, però, la donna deciderà di disertare l’appuntamento con il suo spasimante e correre tra le braccia di Luciano. La dama si recherà al grande magazzino e si intrufolerà nell’ufficio del suo amato. A quel punto che cosa accadrà? I due riusciranno a lasciarsi finalmente andare alla passione?