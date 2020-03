Un posto al sole, spoiler 20 marzo 2020: Filippo sempre più preso da Cristiana

Proseguono imperterriti gli appuntamenti con la celebre soap opera Made in Italy, Un posto al sole. Stando agli spoiler inerenti la puntata numero 5465 in onda venerdì 20 marzo al solito orario su Rai 3, ci saranno dei nuovi risvolti all’interno della trama.

Il ritorno di Viola a Napoli scuoterà un po’ tutta la situazione. Marina, invece, avrà una traccia da battere con la speranza di scagionare il suo ex compagno Fabrizio. Infine, si tornerà a parlare di Cristiana e Filippo ma anche di Serena e la piccola Irene.

Anticipazioni Un posto al sole del 20 marzo 2020

Nell’appuntamento di Un posto al sole di venerdì sera vedremo Marina apprendere un dettaglio abbastanza promettente e che potrebbe scagionare Fabrizio. Quest’ultimo è stato accusato di omicidio in seguito alla morte dello zio Sebastiano. Per tale ragione l’ex compagno di Marina si ritrova in una posizione poco gradevole. La Giordano cercherà di riaccendere la speranza in Fabrizio informandolo dell’ultima scoperta fatta.

Nel frattempo, Filippo sarà sempre più preso dalla nuova skipper Cristiana la quale lo sta aiutando a guarire dalla cocente delusione matrimoniale. Il figlio di Roberto Ferri, difatti, ha da poco firmato la separazione consensuale da sua moglie. Ma ciò non significherà che l’uomo e Serena non si vedranno più, anzi avranno delle nuove discussioni da affrontare. I due ormai ex coniugi dovranno vedersela a breve con una difficile questione riguardante la piccola Irene e la ricerca di una babysitter. Giulia proverà a proporre un nome, di chi si tratterà?

Spoiler Un posto al sole: dal 13 aprile le repliche della soap

Detto ciò, UPAS tornerà in onda su Rai 3 la prossima settimana. Le riprese risultano interrotte per cui la soap opera partenopea andrà in scena fino al 13 aprile, dopodiché, a meno che non torni nuovamente sul set, verranno trasmesse le repliche delle avventure degli abitanti di Palazzo Palladini. Dunque, bisognerà pazienta per scoprire chi ha veramente ucciso Sebastiano e cosa ne sarà di Fabrizio Rosato.

Nella prossima settimana, invece, l’attenzione si focalizzerà su Viola e Eugenio i quali si ritroveranno a battagliare contro una difficile e complessa situazione che rischierà di mettere in grave pericolo l’intera famiglia.