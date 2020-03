‘Ascoltare la tua voce mi…’: Fabrizio Frizzi, il commovente messaggio a Carlotta Mantovan e Stella (FOTO)

Ormai sono quasi due anni dalla tragica scomparsa di Fabrizio Friziz. L’ex conduttore de L’eredità continua mancare a tutti, in particolar modo a Stella e a Carlotta Mantovan. Un messaggio però per lei e per il compianto è arrivato diritto al cuore della sua famiglia e dei suoi fan.

Un dolce messaggio per Fabrizio Frizzi e la sua famiglia

Su una delle pagine dedicate a Fabrizio Frizzi è arrivato un dolce messaggio per la sua famiglia. L’assenza del conduttore ancora oggi si sente moltissimo e forse la sentiremo per sempre.

Non passerà di sicuro anno senza il suo ricordo, un ricordo che la figlia Stella in primis ha il diritto di vivere. Non tutti i bambini purtroppo hanno la fortuna di avere un padre e in un giorno come questo, dove si festeggia la festa del papà, un fan ha voluto ricordare quanto era speciale Fabrizio. (Continua dopo il post)

Un uomo unico, sempre disponibile e dal buon animo. Tra pochi giorni verrà celebrato il suo secondo funerale e a distanza di due anni il suo ricordo è ancora vivo. Sia Carlotta Mantovan che alla sua bambina continuano ad andare avanti cercando di superare il lutto con le loro passioni. Questi, purtroppo sono giorni difficili e vista l’emergenza Coronavirus, saranno ancora più complicati da superare.

Carlotta Mantovan e la sua grande per i cavalli

Carlotta Mantovan insieme alla figlia Stella nonostante il grande dolore cercando di andare avanti e superare il lutto. La conduttrice di Tutta Salute e Fabrizio Frizzi erano molto innamorati e entrambi condividevano gioie e passioni.

Oltre all’amore per il suo lavoro e per la propria famiglia, ha cercato una distrazione attraverso il suo più grande hobby, ovvero i cavalli. Una passione che ha trasmesso anche alla sua bambina e lo dimostrano le varie immagini postate sul suo profilo social. Inoltre, accanto alla sua famiglia, Carlotta ha potuto contare anche sull’appoggio dell Rai.

La donna infatti, conduce un programma mattutino con Michele Mirabella, in onda dal lunedì al venerdì. Lo scorso anno, insieme alla sua cara amica Antonella Clerici, ha condotto Portobello, senza però riscuotere un enorme successo.